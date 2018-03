Tänases Saarte Hääles on taas luubi all tervis. Teiste teemade hulgas tuleb juttu liigsest valuvaigistite manustamisest ning sellest, kui rängad võivad olla aastatepikkuse tablettide neelamise tagajärjed.

On mõistetav, et kui valu ei lase elada ja olla, tuleb sellest võitu saada. Tundub lihtne: mis muud, kui tablett suhu, et piin kaoks või vähemalt leeveneks.

Pealegi – valuvaigistite hankimine on tänapäeval ju imelihtne. Apteegis on käsimüügiravimite valik kirev – võta, millist tahad. Küllap mõni pill ikka mõjub. Ning kui ei mõjugi, siis vahest tuleks ravim igaks juhuks sisse võtta. Nii kas või mitu kuud ja mitu aastat jutti.

Loomulikult ei pea valu kannatama, ent liigne tabletineelamine ei ole lahendus. Ehk tuleks aga hoopis kindlaks teha, mis on valu põhjus? Kui selg lõhub aastaid valutada, äkki tasuks end tohtrile näitama minna. Mis sellest, et järjekord tundub pikavõitu ning arst ei pruugi ehk valu põhjust avastada. Kui üks tohter ei leia, ehk leiab teine?