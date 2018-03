KÕNE IFFILE: Koorilaul on oluline!

“Kui ma poleks sattunud koori laulma, siis poleks minust mingil juhul muusikut saanud,” ütleb saarlasest laulja Ivo Linna.



Meil oli imeline lauluõpetaja Antonina Keskküla. Ta oli suurepärane inimene! Mäletan hästi, kuidas ta meie mudilaskoori ja hiljem poistekoori juhatas ning kui huvitavalt ta keskkooli muusikatundides muusikaajaloost rääkis.

Mõtlen tema peale tagasi suure tänutundega, sest tema oli selline inimene, kes äratas minus huvi muusika vastu. Ta oli parimas mõttes muusikapropagandist.

Laulupeol ise koorilauljana laulnud, tean, kui vägev tunne see on. Koorilaul on võimas relv, ühise jõu väljendamine. Küllap mõni muusikaanalüütik oskab koorilaulust kui sellisest rääkida palju paremini, aga see on üks osa Eesti rahva identiteedist.

Järgmisel aastal saab suur laulupidu 150-aastaseks, Saaremaal tehti laulupidusid juba varem.

Laulupeod on meil poolteist sajandit olnud, neid peab väärtustama.

Minul on viimastel aegadel olnud õnn laulupidudest osa võtta. Sellest on hinge jäänud positiivne tunne. Mul on hea meel, et laulupeole tulevad noored on sellest suures vaimustuses, et saavad kokku tulla ja koos laulda. Publikut oli ju viimasel laulupeol lausa meri – Tallinna lauluväljak oli äärest ääreni rahvast täis.

Vahepeal juba kostis skeptilisemaid toone, et kas neid laulupidusid üldse vaja on. Inimesi on aga igasuguseid ja ka virisejaid on olnud alati. Neist ei maksa välja teha. Väikesele rahvale on laulupidude traditsiooni väga vaja.

Suuri dirigente on meie ajaloos küll ja küll. Kui vaatan, millise pühendumusega võtab seda tööd mu hea sõber Hirvo Surva, siis mõistan: koorijuhtimine ongi tema elu. Ta töötab ennast säästmata.

Kui koorijuhid saavad vähe palka, tuleb neile palka juurde panna. Küllap see tarkpeade seltskond, kes riiki juhib, selleks ka raha leiaks.

Vahest siis, kui koorijuhi töö eest korralikku tasu makstaks, tunneks ka rohkem noori selle töö vastu huvi. Kuidas aga noori sellele teele juhtida? Ega see siis kerge amet ole. Samas – kui koorijuhtimise eest makstaks korralikult, küllap oleks noorte seas rohkem neid, kes just selle tee valiksid. Tähtis on aga teadmine, et kui teed kõvasti tööd, ootab sind ees helge tulevik nii tunnustuse poolest kui ka majanduslikus mõttes.