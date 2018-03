Muuseumil uued nõukoguliikmed

Saaremaa vallavalitsuse korraldusega kutsuti tagasi SA Saaremaa Muuseum nõukogu liikmed, kes olid nõukogusse määratud Kuressaare linnavalitsuse poolt: Tiia Leppik, Leonid Siniavski ja Merit Karise.



Uuteks liikmeteks määras vallavalitsus Helle Kahmi, Aivar Aru ja Jaanis Prii. Riigi esindajatena jätkavad nõukogus Marju Niinemaa, Riina Uljas ja Karin Närep.

Vallavanem Madis Kallas selgitas, et ehkki Karin Närep töötab alates 26. veebruarist Saaremaa vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhatajana, on ta nõukogus jätkuvalt riigi esindaja ja see on vallavalitsusega ka kooskõlastatud.

“Vallavalitsus on üle vaatamas ka teiste nõukogude koosseise ja näiteks selle nädala istungil tehti muudatus Kuressaare Hambapolikliinik SA nõukogu osas,” sõnas Kallas.