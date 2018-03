PILTUUDIS: Muusikakooli saksibänd mängib lemmiklugusid

Kuressaare muusikakooli saksofoniansambel Temami annab teisipäeval Kärla rahvamajas kontserdi “See lugu kõlab tuttavalt”, kus esitab enda valitud ja Tiit Pauluse seatud uuemaid ja vanemaid poplugusid.





Saksimängijate juhendaja Matis Männa ütles, et idee oli bändi teise juhendaja Tiit Pauluse oma, kes tegi ka ansambli liikmete valitud lugudele seaded. “Tiit tegi need spetsiaalselt õpilaste jaoks, seega on siis tegu maailma esiettekannetega,” märkis ta.

Instrumentaalpaladele pakuvad laululugudega vaheldust Carlos Liiv ja Toomas Tang. Kontsert algab kell 18.30.

Fotol bändi juhendaja Matis Männa (vasakul) ja selle liikmed Angela Aavik, Immeliine Mändar, Emili Gabriella De Oliveira ja Martin Vesberg.