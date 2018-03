Vald tahab velotuurile õla alla panna

Saaremaa valla sporditööspetsialist Marden Muuk kohtus Saaremaa velotuuri peakorraldaja Riho Räimega, et leida ühiselt võimalusi selle legendaarse võidusõidu taaselustamiseks.



“Meil on velotuuri jätkumise vastu huvi, sest me ei taha, et nii legendaarne spordiüritus lõplikult ära kaoks,” rääkis Muuk, kes usub oma sõnul, et velotuuril on Saaremaale kindlasti üht-teist pakkuda. “Vald seda korraldama ei hakkaks, küll aga saaks abiks olla. Korraldaja ootused on eeskätt rahalised ja olen kindel, et selle raha ka leiame, sest vallal on soov traditsioonilisi üritusi toetada.”

Viimane, 55. Saaremaa velotuur sõideti 2012. aastal. Velotuuri peakorraldaja Riho Räim ütles, et esimest korda näeb ta omavalitsuse huvi velotuuri vastu.

“Nüüd on Saaremaa üks tervik ja võimalused suuremad,” tõdes ta. “Ega raha pole ainuke asi. Oluline on ka moraalne ja muu toetus, millega vald saab aidata. Ma ei näe koostööle takistusi, aga öelda seda, et Saaremaa tuur uuesti tuleb, täna veel valjusti ei saa. Aga ühise keele leidmisel ja finantside tahasaamisel on üritus seda väärt, et see taaselustada.”

Nii Marden Muuk kui ka Riho Räim on seda meelt, et 2019. aastal velotuuri kindlasti veel ei sõideta. “Järgmisel aastal on Saarte mängud ja mul on mehi, keda Gibraltarile viia, ning seepärast ei näe ka mina ise seda võimalust,” lausus Räim.

Samas jääb Sõrve teedel 10 korda sõidetud Ülo Arge jalgrattasõit tänavu kevadel sponsori puudumisel ära. Võistluse peakorraldaja Riho Räim ütles, et ta ei leidnud Audi asemel võistlusele uut sponsorit ja nii ei olnud võimalik võidusõitu enam korraldada.

See tähendab seda, et ära jääb ka Kuressaare tänavasõit, sest ainult üheks päevaks ei taha Saaremaale tulla ükski jalgrattur. Jalgrattaklubil Viiking oli plaanis korraldada suvel siin ka maanteeratturite Eesti meistrivõistlused, kuid ka need jäävad tänavu siin korraldamata. Samas ei välista Riho Räim, et traditsioon ei võiks tulevikus jätkuda.

“Kahju, et Audi GP ära jäi, aga töötame ka selle võistluse jätkumise suunas,” rääkis Marden Muuk. “Küll aga saame hakata taas korraldama lastesõite, Karujärvel tuleb maastikurattasõit ja teen kõik selleks, et rattasport oleks tasemel esindatud.”