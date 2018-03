Villigutele aasta ettevõtja tiitel

Neljapäeva õhtul Tallinnas Kultuurikatlas toimunud galal kuulutati EY Eesti aasta ettevõtja 2018 tiitli võitjateks Taxify asutajad Martin ja Markus Villig.





“Vendade Villigute kasuks otsustas žürii nende silmatorkava ettevõtlikkuse ja uusi turge vallutava kasvuloo tõttu,” ütles gala korraldanud EY partner Ranno Tingas. Tema sõnul on kõik tänavu finaali jõudnud ettevõtjad oma valdkonnas silmapaistvalt edukad ja tunnustamist väärt.

“Taxify tegevusi kõrvalt vaadates võib eeldada, et tegu on tõeliselt rahvusvahelise eduloo alles esimese etapiga,” märkis Tingas. Taxify on 2013. aastal asutatud eestimaine tehnoloogiafirma, mis arendab ülemaailmset transpordiplatvormi.

Aasta ettevõtja elutööpreemia pälvis kunstimetseen ja ettevõtja Enn Kunila.