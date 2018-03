Vähem kui kuu aja pärast Reformierakonna juhi kohalt taanduv Hanno Pevkur võib ilma jääda ka riigikogu aseesimehe kohast, sest mitmed Reformierakonna fraktsiooni liikmed soovivad sel ametipostil Kalle Laanetit näha, kirjutab Delfi.ee.

“Minule on fraktsiooniliikmete poolt tehtud ettepanek, et ma võiksin kandideerida meie fraktsiooni kandidaadina riigikogu juhatusse, aga see eeldab loomulikult fraktsiooni toetust,” ütles Laanet.

Laanet ei öelnud, mitu inimest talle toetust on avaldanud. “Erinevad liikmed on suhelnud ja ma olen seda sügavuti mõelnud ja otsustanud, et juhul, kui selline otsus fraktsioonis tehakse homme või ülehomme, siis ma nõustun kandideerima,” kinnitas Laanet.

Vastates küsimusele, miks senine riigikogu aseesimees Hanno Pevkur oma ametisse ei sobi, viitas Laanet fraktsiooni ühtsuse puudumisele. “Meil on demokraatlik erakond ja fraktsioon ning kui on rohkem kandidaate või fraktsiooni liikmed arvavad, et võiks olla rohkem kandidaate, siis on see normaalne nähe. Kui arutletakse ja leitakse, et näiteks mina sobin tollel hetkel paremini – et fraktsiooni rohkem liita -, siis on nii, aga ma ei taha hinnata, kes on parem või kes on halvem.”

Reformierakonna fraktsioon koguneb tõenäoliselt homme, et arutada, kellest võiks saada erakonna kandidaat riigikogu aseesimehe kohale.

Riigikogu juhatuse valimised toimuvad saabuva nädala neljapäeval, 22. märtsil.