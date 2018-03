Kabaree etenduse korraldamine on Saaremaa ühisgümnaasiumi 11. klasside traditsioon juba 28 aastat. Tänavuste, õpilaste endi välja mõeldud enam kui 20 erineva laulu-tantsu hulgas oli aga üks täiesti omamoodi ainulaadne lavanumber, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Pilli panid kokku Karl Gustav Uustulnd, Henri Paomees, Siim Trei ja Garel Muul. Valmistamiseks kulud umbes kolm nädalat.

“Konstruktsioon on kõik ise välja mõeldud. Kõige pikem toru on üle kolme meetri ja kõige lühem umbes meeter. Ehk siis siin on mingi 100 meetrit toru äkki,” rääkisid Siim Trei ja Garel Muul.

Kuigi midagi samalaadset nägid poisid kõikesisaldavast Youtubest, tuli tehniline lahendus ja pilli niiöelda häälde ajamine kõik ise välja mõelda.

“Selle heli kõrguse määrabki toru pikkus, iga toru on erineva pikkusega. Mida pikem toru, seda madalam on see heli, mis sealt tuleb,” rääkisid poisid.

“Me lihtsalt hakkasime esialgu kusagilt saega võtma selliseid sentimeetri pikkuseid juppe ja üritasime häälde saada,” lisasid nad veel.

Kuigi poistelt on pilli tahetud juba ka ära osta, arvavad nad praegu, et kingivad selle pärast oma viimast kabaree-etendust siiski hoopis Kuressaare muusikakoolile järgmistele torudepilli- talentidele harjutamiseks.

err.ee

https://www.err.ee/690365/saaremaa-koolipoisid-tegid-kanalisatsioonitorudest-torupilli