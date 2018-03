Politsei nädalavahetuse ülevaade

Nädalavahetusel pöörduti politsei poole 12 teatega. Kainenema toimetati üks mees. Mitu teadet edastati politseile ka võimalike joobes autojuhtide kontrollimiseks ning tähelepaneliku kodaniku teate abil peataski politsei 17.märtsil kella 10.30 Kuressaare linnas sõiduauto Volvo edasine liiklemise, kuna autot juhtinud mees oli alkoholijoobes.

17.märtsil kella 17.40 teatas sõiduautot juhtinud naine, et põhjustas ettevaatamatusest varalise kahjuga liiklusõnnetuse, kui sõitis Kuressaare linnas Tallinna tn 27 juures otsa ohutussaarel paiknenud liiklusmärgile ümberpõike suund. Auto juht oli kaine ja omas vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust. Juhtumi edasise lahendamisega tegeleb kindlustus.

18.märtsil kella 1.26 anti politseile teada, et Kuressaare linnas Smuuli elamurajoonis seisab üks auto, mille ümber on seltskond joobes isikuid ja kes lähevad autoga sõitma. Teate kontrollimisel selgus, et autot juhtinud mees oli kaine, kuid autos viimis lubatust rohkem reisijaid. Neli autos viibinut olid alaealised, kes olid tarvitanud alkoholi. Alkoholi tarvitanud alaealistele kutsuti järgi lapsevanemad ning liiklusseaduse nõudeid eiranud autojuhi suhtes alustati väärteomenetlus.