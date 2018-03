Tornimäel algab kevad tango rütmides

Järgmisel laupäeval kogunevad tantsuhuvilised Tornimäe rahvamajja, et alustada üheskoos Argentiina tango õppimist.

“Mind on alati köitnud tangomuusika. Eks ma olen oma hingelaadilt suur jälgija ja igatseja,” rääkis korraldaja Kertu Silla-Kuut, kes kuulab palju muusikat ja talle meeldib tangostiilis muusika. Kes pole tangomaalimaga lähemalt kokku puutunud, võibolla ei kujuta ettegi kui palju erinevaid rütmi ja tanstustiile võib olla tangos – tango see võib ollal isegi valss.

Kertu Silla-Kuut kutsus saarlastele tangot õpetama Liivi ja Artur Noveki, klubist Tango Tallinn, et just nende juhendamisel alustada kevadet Argentiina tango rütmides.

Korraldaja lisab veel, et tangol on positiivne mõju tervisele. Seda kinnitas talle ka tuttav neuroloog, tuues näite, et umbes viis aastat tagasi (patsientide enda initsiatiivil), tulid kokku parkinsonihaiged, kes oma lähedastega koos tango tantsu õppisid ja nautisid.

Mõte tuli Ameerikast, kus parkinsonihaigete assotsatsioon on lausa autasustanud rehabilitasioonivõimalustele tehtud uurngut, milles oli kahel parkinsonihaigete grupil võimalus osaleda tango kursustel koos oma elukaaslasega – tegeleda tango õppimise ja tantsimisega. Aasta hiljem olid tangoga tegelenud patsientidel elukvaliteedis selgelt paremad tulemused ette näidata kui neil, kes tangot tantsida ei soovinud.

Eestis kokku tulnud gruppide hulgas oli samuti tangotantsuga tegeleda soovijaid palju. Kindlasti võiks sellega jäktata, sest viie aasta tagune kogemus oli patsientidele positiivne.