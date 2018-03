Kuidas Trump ja Putin maailma lõpu üle elaksid

Kuna pinged maailmas on pidevalt kasvamas ja riikidevahelised suhted pole praegu just kiita, avaldas Rootsi üks juhtivaid väljaandeid Dagens Nyheter (DN) selle nädala alguses pikema loo, milles püütakse tõestada, et võrreldes ülejäänud inimkonnaga on maailma kahe suurriigi USA ja Venemaa liidrid eelisolukorras – tuumasõja puhkemise korral on nende ellujäämise tõenäosus üpriski suur.





Juhul kui puhkeb tuumasõda, toimetatakse Donald Trump kiiresti õhusõidukile, mis kannab koodnimetust Nightwatch (Öine Vahtkond). DN-i andmetel olevat sääraseid lennukeid neli ja need on ehitatud spetsiaalselt selleks, et USA president saaks kriisiolukorras turvaliselt ja tõhusalt juhtida talle alluvate vägede tegevust. Leht jätkab, et ka Venemaa presidendi eskaader, mis koosneb spetsiaalselt nn viimsepäeva jaoks konstrueeritud lennukitest, on kasvamas.

Meenutus minevikust

Võib oletada, et paljud on näinud ülesvõtteid George W. Bushist, kui ta 2001. aasta 11. septembril sai kohutava teate, et USA-d on tabanud terroristlik rünnak. Sel hetkel viibis ta Floridas ja kohtus kooliõpilastega. Telekaadritest on näha, kuidas presidendi üks abidest sosistab Bushile midagi kõrva. Seejärel istub mureliku ilmega riigipea veidi aega veel klassiruumis ja lahkub siis koos oma kaaskonnaga…

