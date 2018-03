Maksuametnik Albert Schmidti heitlused iseenda ja isamaa eest II

Kuressaare maksuametniku päevaraamat heidab erinevate seltskonnagruppide piiril pendeldava noore mehe mõtiskluste kaudu valgust ka tema ametile ja väikelinna sotsiaalsetele suhetele.





Schmidti argipäev on tihti kaunis ilmetu, sundides teda lakooniliselt märkima, et “tähenduseväärilist asja ei ole minul täna mitte ettejuhtunud” (9. märts 1919) või et “asi on niivõrd waikne ja igav, et peaaegu mitte midagi enam kirjutada ei ole” (11. märts). Sageli on mehel tööd nõnda palju, et ta maksuametis hiliste õhtutundideni istuma peab või pabereid õhtuks koju kaasa võtta tuleb. Samas jäävad sissekanded päevikusse tal tegemata vaid äärmisel juhul.

Albert Schmidt sündis 18. märtsil 1897 ehk homme möödub tema sünnist 120 aastat. 1919. aastal jagas noor mees päevaraamatuga oma kõige isiklikumaid ja salajasemaid mõtteid, olgu siis tegu tema pürgimustega Kuressaare seltskonnas, poliitiliste eelistustega või südameasjadega.

Mõtted südamedaamist



7. jaanuaril kirjutab Schmidt, et tema tuju ja meeleolu on iseäranis head ja ta ei tea õieti isegi, miks. Osalt ehk sellest, et rahaministeeriumi ametnike palgad on sel päeval kinnitatud ja temal isegi ülemmääras ehk 550 marka…

