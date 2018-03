Teatripisikuga sotsiaalnõunik

Kui end lavaka sisseastumiskatsetele kirja pannud Triin Valk poleks viimasel hetkel araks löönud, ehk teeniks ta praegu leiba hoopis näitlejana – mine tea. Triinu praegune amet Muhu valla sotsiaalnõunikuna on aga vähemasti sama emotsiooniderohke ja vaheldusrikas kui näitleja oma.





“Olin lavaka katsete ajal isegi Tallinnas, aga lihtsalt ei julgenud minna,” mäletab näitlejatööst unistanud Triin oma aastatetagust siseheitlust. “Hiljem mõtlesin: kas oleksin lavakasse sisse saanud või mitte, aga vähemasti proovima oleksin pidanud!”

Triin on oma tolleaegse otsusega ammugi leppinud, ent tema armastus näitekunsti vastu pole kuhugi kadunud – kui vähegi võimalust, sõidab ta Muhust mandrile või Kuressaarde teatrikunsti nautima.

Muide, Triin on küll muhulastest ema-isa laps, ent sündinud, kasvanud ja koolis käinud hoopis Orissaares. Muhu juurtega tüdrukut aga lausa kiskus üle Väikese väina. Nii pole ime, et kõik oma lapsepõlvesuved veetis Triin Muhus vanavanemate juures ja sealsete sõprade seltsis. Kuni lõpuks päriseks Muhusse tuli. Sest just Muhus on Triin rahul.

Sotsiaalvaldkonnas töötab Triin Valk juba ligi 14 aastat. “16. augustist 2004,” mäletab Triin isegi täpset kuupäeva, mil Muhu valla sotsiaalkeskuse juhatajana ametisse asus.

Triin ise kahtlustab, et tema ametivalikus on pisut “süüdi” ka see, et veetis lapsena sageli aega ema töö juures Orissaare eriinternaatkoolis. Kuigi internaatkooli õpilastele vaadati toona üsna viltu – Triinu sõnul sageli ülekohtuselt –, mõistis ta, et need on samasugused lapsed nagu kõik teisedki. Ainult et elanud karmi ja kurba elu ning vajavad seetõttu rohkem abi ja tähelepanu.

Mõistmiseni, et just sotsiaalvaldkond on see, kus ta töötada tahab, läks Triinul aga aastaid.

Õpetajaks ei tahtnud



Kuna vanaema, ema ja tädi olid pedagoogid, läks Triingi pärast Orissaare keskkooli lõpetamist õpetajaks õppima. Aastakese Tallinnas pedas käinud, jõudis ta aga selgusele, et õpetajatöö pole siiski tema rida. Ning kuna ka “elu tuli vahele”, jäidki õpingud katki…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.