JUHTKIRI: Kas uus samm “sõralise” seljatamise teel?

Teadus ja tehnika arenevad tohutute sammudega. Need asjad, mis mõnikümmend aastat tagasi kuulusid ulme valdkonda, ei pane praegu enam kedagi kulmugi kergitama. Paljud kümne aasta tagused avastused-leiutised on nüüd aga igapäevases kasutuses.

Vähki on ikka peetud surmatõveks ja vähidiagnoosi saamist võrdseks surmaotsusega. Mis sellest, et varases staadiumis avastatud vähk võib olla ravitav. Paraku vähihaigete arv aina kasvab. Nii otsivad teadlased aina uusi ja senisest tõhusamaid viise “va sõralise” seljatamiseks. Ning sellel teekonnal on iga samm oluline.

Vähiteadlastena tegutsevad vähemasti kolm saarlast – lisaks dr Vahur Valverele ja Tambet Teesalule Andre Koit, kes kaitses oma doktoritööd, mis võib tulevikus anda uusi vähiravimeid ja tagada vähihaigete täpsema ravi. On ju inimesed erinevad ja sellest tuleks lähtuda ka ravimisel. Mine tea, ehk on just Andre Koidu ja tema kolleegide loodud ravimid tulevikus need, mis on tõhusamad, kuna arvestavad täpsemini erinevate vähikollete agressiivsust.