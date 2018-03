Kadi Mägi võitis Tartu naiskonnaga Balti liiga

Naiste võrkpalli Balti liiga meistriks krooniti Tartu Ülikool /Eedeni naiskond, kus mängib ka Kadi Mägi. Ka põhiturniiri võitnud tartlannad alistasid finaalis koduseinte toel Alytus-Jotvingiai naiskonna 3 : 2 (25 : 21, 20 : 25, 25 : 21, 23 : 25, 15 : 10).





“Eks see tiitel on ikka väga oluline, terve hooaeg on Balti liigat mängitud ja nüüd saime väärilise tasu,” rääkis kohtumises 3 punkti toonud Kadi Mägi. “Nagu põhiturniir ja viimased mängud näitasid, siis Leedu võistkondade tase on väga hea, Alytuse vastu saime ka oma põhiturniiri ainsa kaotuse ning tänane võit oli seepärast kohe eriti magus. Ma arvan, et suutsime täna head servi panna ja eks see üks võtmeelemente oli ka. Vastuvõtt oli ka täitsa hea ja ei olnud suuri ärakukkumisi.”

Oma panusega jäi Kadi Mägi rahule. “Täna mängis meie põhikoosseis ilusasti oma koha välja ja treener tegi vahetusi väga mõistlikult,” lausus ta. “Eks alati oleks ju hea rohkem mängida, aga kõige olulisem on see, et võistkonnal läheb hästi ja treeneri tänased valikud õigustasid ennast täielikult. Balti liiga võit on meile kõigile ikka väga suur asi!”

Nüüd seisavad ees Eesti meistrivõistluste otsustavad kohtumised ja Kadi Mägi ütles, et kui hooaja kolmest suurest tiitlist kaks on käes, siis ega enam saa madalamaid sihte seada kui ikka Eesti meistri tiitli eest heidelda.

Balti liiga pronksikohtumises olid vastamisi TTÜ/Tradehouse ja Leedu klubi TK-Kaunas ASU. Pronks läks Leetu skooriga 3 : 0 (geimid 25 : 23, 25 : 14, 25 : 15).