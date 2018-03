Kas Suur-Tori kunagi tuleb?

“Mina usun, et Kuressaare linna areng peaks liikuma hoopis teises suunas kui praegu,” kirjutab Tori elanik Peeter Jalakas. “Tori ja Põduste jõe suudmete vaheline ala ja edasi mereäärne ala kuni Loode tammikuni võiks olla Kuressaare uus arenduspiirkond.”



Kuressaare on merelinn. Keegi ei kahtle selles ega vaidle vastu. Ülim väärtus ongi selles, kui meri ja linn harmooniliselt kokku sulavad. Kui mõelda paari viimase aastakümne arengule, siis on kahtlemata tänuväärseim ettevõtmine olnud Tori abaja (kust linn kunagi alguse sai!) ümbruse väljaehitamine ja korrastamine.

Nüüd on see koht, millel on tõmmet, mis on atraktiivne nii linna elanikele kui ka külalistele. Eriti kui mõelda, mismoodi see varem välja nägi. Aga mis edasi?

Mulle on jäänud mulje, et linn liigub praegu rohkem metsa poole (nii otseses kui ka ülekantud tähenduses). Millegipärast kerkivad uued elamud ja muud hooned kuskile Kudjape kanti ja veel kaugemale (merest). Eks sellel on omad põhjused ning neid ei saa eirata. Ehituskruntide nappus linna piires on teada. Ja loomulikult peab neile, kel meeldib metsas elada, see võimalus ka jääma.

Mina usun, et linna areng peaks liikuma hoopis teises suunas. Torist Loode poole. Tori ja Põduste jõe suudmete vaheline ala ja edasi mereäärne ala kuni Loode tammikuni võiks olla Kuressaare uus arenduspiirkond.

Esimene ala, millest jutt, on kahe jõe (Tori ja Põduste) vaheline ala. Seal on praegu mitmeid ehitisi. Nendest on minu arvates säilitamist väärt vaid kunagine maakonna haigla. Selle ajaloolise hoone taastamine ja ehitisele sobiva otstarbe leidmine ei tohiks olla ülearu keeruline ülesanne.

Teise osa moodustab mereäärne ala, mis jääb Põduste jõe suudme ja Loode tammiku vahele. Päris suur lahmakas ja kahjuks madal maa, mis vajab täitmist.

Muidugi, korraga ei jaksa keegi, aga saab ju teha jupi kaupa (seda tarkust rehnuti tegemise kohta teame Oskar Lutsu “Kevadest”). Seal võiksid olla peamiselt elamud, aga ka kõik muu sobilik ja vajalik.

Muide, sügaval nõukaajal oli plaan ehitada sinna välja Saare Kaluri administratiivkeskus koos kõige juurdekuuluvaga, aga see aeg sai enne otsa.

Tean, et kunagi on seal asunud üks talumaja, kohvikust ja sadamatest rääkimata. Oluline on, et sinna rajataks korralik rannapromenaad (ega´s me Haapsalust kehvemad ole) ja miks mitte ka supelrand. Kunagi on seal olnud mõnus supluskoht. Vesi ei ole seal nii seisev kui Titerannas. Ühe sõnaga, suurepärane paik oleks elamiseks. Pluss tasuta boonus – kordumatu vaade merele, päikesetõusule, Kuressaare lossile, Abruka saarele. Mõned sammud astuda ja võid varvastega merevees sulistada. Ma vabandan, aga mis on näiteks Ida-Niidul sellele vastu panna?

Ma mõistan, et sellele ettepanekule võib tuua sadu vastuväiteid, sealhulgas palju tõsiselt võetavaid. Vist üks olulisemaid on see, et selline arendus on üpris kallis. Kindlasti on. Samas me kõik ju teame, et head asja odavalt ei saa! Aga me ise (turistidest rääkimata) ju tahame head linna – merelinna! Või jäämegi metsa poole liikuma?

Usun, et praeguse suure Saaremaa valitsejad (vallavolikogu ja -valitsus) on võimelised ja peavadki asju suurelt ja perspektiivitundega ette võtma. Ja mine tea. Äkki kunagi…