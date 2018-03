Kesklinna ehitusplaanid teevad ettevõtjad ärevaks

Kuressaare kesklinna ümberehitusega seotud küsimused on tekitanud kesklinnas söögikohti pidavate omanike seas muret ja nördimust, et neid ei ole arutelusse kaasatud.





Nädala eest peetud vallavolikogu ehitus- ja keskkonnakomisjoni koosoleku protokollist selgub, et ettevõtjad tunnevad muret kesklinna rekonstrueerimistööde pärast, kuna ehitustööd ja nendega kaasnev tolm ja müra pärsivad kohvikute äritegevust.

50-päevane periood ehk aeg jaanipäevast merepäevade lõpuni, mil aktiivset ehitustegevust välikohvikute piirkonnas ei toimuks, ei ole ettevõtjate hinnangul piisav. Ettevõtjad tegid ettepaneku, et töödega võiks alustada Lossi tänavalt, kuna sealsetel kohvikutel on terrassid ka hoovipoolsel küljel.

Ajakava aprillis



Abivallavanem Mart Mäeker selgitas, et projekti ajakavast ei saa täpsemalt rääkida enne, kui ehitajaga on leping sõlmitud ja kokku lepitud, kuidas on tehniliselt võimalik töid planeerida. Ilmselt selguvad tööde järjekord ja ajagraafik aprilli algul.

Praegu usub vallavalitsus, et mõistlik oleks alustada ehitustöödega turu piirkonnas ja raekoja tagusel alal ning kohe pärast merepäevi kesklinnas ja Lossi tänaval.

Kuna kesklinna ehitusala on Lossi tänavaga võrreldes suur, ei saa neid ehitustöid ainult ühe aasta peale jätta. Kõik tööd peavad 2019. aasta septembri lõpuks tehtud olema. Kui sel aastal tuleb lühike sügis ja suvel ei ole kesklinnas töödega alustatud, võib juhtuda, et kesklinna piirkonna peab ehitustöödeks sulgema kogu 2019. aasta suveks.

Pärast ehitajaga kokkusaamist korraldab vallavalitsus linna keskuse piirkonna ettevõtjate ja asutustega uue kokkusaamise ning teemaga minnakse taas ka ehitus- ja keskkonnakomisjoni.

Infosulg



Chameleoni kohviku juhatuse liige Gete Olop nentis, et erinevalt Lossi tänava restoranidest ei ole nendega kontakti võetud ning tuli hakata ise asja uurima. “Väidetavalt otsustati ära, mismoodi see kõik käima hakkab, ja nüüd me ootame, et aprillis selgust saaks,” sõnas Olop. Ta lisas, et mittekaasamise põhjenduseks toodi külm suhtumine ja vähene huvi, sest keegi neist pole istungitel kohal käinud. Kuid tegelikult pole neid ka arutelus osalema kutsutud.

Vaekoja pubi juhatuse liige Andres Altrof nentis samuti, et nad on jäänud infosulgu. “Saan aru, et Lossi tänava restoranidega on kokkulepped tehtud, aga kesklinnas tegutsevad söögikohad on ju need, kes tegelikult kõige rohkem kannatavad. Me ei oska mingit seisukohta võtta praegu, aga vajadusel võtame appi ka juristid,” rääkis ta.

Altrof märkis, et veel kinnitamata versiooni kohaselt saaks terrassi välja panna jaanipäevast kuni merepäevadeni, kuigi tegelikult tahaks avatud olla terve suve. Et suvi on põhiline teenimise aeg, on kesklinna osa väga täbarasse olukorda jäetud.

“Meil on enamik pereettevõtted, paljud sõltuvad suvest ja see toob kaasa küllalt palju ärevust. Aga enne ei saagi mingeid plaane teha, kui midagi pole kindel, seega oleme kõigeks valmis. Kui selgub, et kaks suve ei saa terrassi üles panna ja peamegi pärast esimest suve uksed kinni panema, eks siis leidub mingeid muid tegijaid,” lisas Andres Altrof.

Mart Mäeker rääkis, et Lossi tänava restoranide omanikud olid nähtavasti aktiivsemad, kuid tööde tegelik järjekord ja ajagraafik selguvad ikkagi pärast läbirääkimist ehitushanke võitjaga.

Kesklinna projekti niimoodi ellu viia, et see inimeste ja autode liikumist ei puudutaks, pole tema sõnul paraku võimalik.

Loe lisaks tänase lehe vahel olevast Oma Kodust!