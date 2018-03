Kuressaare meeskonnale esiliigas seitsmes koht

Eesti meeste võrkpallimeistrivõistluste esiliiga veerandfinaalis kaotas Kuressaare meeskond mõlemad kohtumised Neemecole 0 : 3 ning Kuressaare meeskond seega poolfinaali ei pääsenud ja kokkuvõttes saadi sarnaselt eelmise hooajaga seitsmes koht.



Kui vaadata tagasi kogu hooajale, püsisid saarlased kuni põhiturniiri lõpuni mängus kenasti sees. Hooajal jäädi võiduta, mängides Tallinna Ülikooli ja Rakvere VK II võistkonna vastu, aga teistega mängiti põhiturniiril tulemusega 1 : 1. “Oleme kindlasti teinud sammu edasi, võrreldes eelmise hooajaga,” nentis treener Asko Esna.

“Meil oli vägevaid ja emotsionaalseid võite ning kibedaid kaotusi, aga sellest hoolimata oli meeste silmis näha hasarti ja tahet. Kui panna meeskonnale hinne, siis usun, et oleme välja teeninud hinde 4,” tõmbas Esna hooajale joone alla.

Kas järgmisel hooajal jälle Eesti esiliigast osa võetakse? “Eks tuleb muidugi ka selle peale mõelda. Kuna hooaeg alles lõppes ja kõik on veel värske, siis lähiajal on plaanis maha istuda ja arutada, et kuidas edasi. Kindlasti tuleb vaadata, kes Saaremaale jäävad ja kes mängida soovivad,” rääkis Asko Esna kodulehel edaspidisest.