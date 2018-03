Eile Saarte koostöökogule esitletud Saaremaa–Läti laevaühendust käsitleva uuringu koostajad leiavad, et hiljemalt sel sügisel tuleks välja kuulutada riigihange, mis näitaks ära tegeliku huvi kavandatava liini vastu.





Uuringu käigus saadeti võimaliku käitamishuvi kohta päring 16 välisfirmale, kellest ei vastanud mitte ükski. Uuringu koostajad Aado Keskpaik ja Jüri Sakkeus möönsid esitluse järel küsimustele vastates, et huvipuuduse taga on kaks probleemi – sesoonsus ehk liini nähakse toimivana vaid suveperioodil, ja turu suurus, õigemini selle väiksus. Need asjaolud ei ärgita aga riske võtma.

Viiest päringu saanud Eesti ettevõttest reageeris kolm, kellest reaalselt on praegu Mõntu–Ventspilsi liini vastu huvi olemas Kihnu Veeteedel oma parvlaevaga Reet. Alus mahutab kuni 150 reisijat ja 20 sõiduautot ning ülesõit kestaks viis tundi.

Roomassaare–Riia liini opereerimise vastu avaldas uuringu käigus huvi aga firma Sea Wolf Express OÜ. Ettevõte kavandab reise Vene päritolu tiiburlaevaga A-902 Hydrofoil sõidukiirusega 40 sõlme ja mahutavusega 25 reisijat. Orienteeruv sõiduaeg on 2,5 tundi ja firma plaanib laevaliini testimist juba sel suvel. Positiivse kogemuse korral algaks täismahus opereerimine järgmisel aastal, kusjuures puhtalt kommertsalustel.

Sea Wolf Express tahab Tallinna ja Helsingi vahel testida ka ekranoplaane ehk vee kohal liikuvaid sõidukeid. Juhul kui need end õigustavad, saab need tuua ka Riia liinile. Ekranoplaani mudeli EP-15 sõidukiirus on 100 sõlme ja ilmastikukindlus on tiiburiga võrreldes oluliselt parem. Uuringu koostajad soovitavad jätkata potentsiaalse operaatoriga tihedat suhtlemist ja vajadusel aidata kaasa liini käivitamisega seotud probleemide lahendamisel.

Mõntu–Ventspilsi liinile tuleks aga hiljemalt sel sügisel Saaremaa valla ja Ventspilsi linna koostöös läbi viia riigihange. Hange võiks olla kolmeks aastaks võimalusega seda pikendada ning selle ettevalmistamisel on soovitav teha tihedat koostööd rahandusministeeriumiga ja vajadusel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga.

Juhul kui hange ebaõnnestub või selle täitmise tulemused ei õigusta ootusi, on üks edasimineku võimalusi riigihanke kasutamise kõrval kaaluda koos Ventspilsi linnaga omavalitsuste osalusel uue operaatorettevõtte moodustamise vajadust ja otstarbekust.

Saaremaa vallavolikogu liige ja Mõntu sadama omanik Mihkel Undrest ütles, et Ventspilsi–Mõntu ühendusega tuleks edasi tegeleda laiemat pilti vaadates ja pikendada liini Gotlandile. See võimaldaks anda laevale tööd ka talvel.