Moeloojaid saatis edu

Kuressaare gümnaasiumis õppiv noor moelooja Hannabel Kaal naasis Paidest MoeP.A.R.K.-ilt esikohaga, tema kooliõde Laura-Maria Jõgi pälvis aga oma kollektsiooni eest teise koha.





Laupäeva õhtul Paide muusika- ja teatrimajas toimunud 15-ndal MoeP.A.R.K.-il kuulutati Hannabel Kaalu kollektsioon ”Lucky Charms” võitjaks konkursi nooremas vanuserühmas, 7.–9. klassi õpilaste tööde seas.

”See tulemus on minu jaoks suurepärane,” ütles Hannabel Saarte Häälele.

““Lucky Charms” on lapselik, kuid ei jää puudu jõulisusest,” märkis autor ise oma kollektsiooni kohta. ”Nimes on minu jaoks sama võlu, mis ka minu kollektsioonil.”

Hannabeli sõnul meeldib talle Jaapani stiil, kuna see erineb teistest, on julge ja armas.

Kollektsiooni õmbles Hannabel ise koos modellide ja paari klassiõega. “Nad olid mulle suureks toeks,” sõnas noor moelooja. Hannabeli juhendas KG käsitööõpetaja Raili Kaubi.

Oma kollektsiooniga loodab Hannabel osaleda ka teistel moeüritustel, näiteks Moelennukil, Roosadel Kääridel ning ehk ka Tallinn Fashion Week´il.

“Mulle on lapsest saadik mood meeldinud,” rääkis Hannabel. “Mida rohkem ma ennast tundma õpin, seda enam saab mulle selgeks, et moekunst annab mulle nii hea võimaluse oma olemust näidata. Mulle meeldib sellega eristuda ning teen seda, kuni tunnen, et asi on õige.”

“Hannabeli kollektsioon erines oma temaatika poolest teistest kaasvõistlejatest ning jäi kohtunikele silma just julgete ideede ja hea teostuse poolest,” kommenteeris Hannabeli võitu žürii liige, saarlasest moeblogija Triinu Maasik.

Tema hinnangul oli esitus nii muusika kui ka stilistika osas üks suur tervik. “Seda valget mantlit, mis Hannabeli kollektsiooni samuti võidule viis, ihkaksin sisimas ka ise kanda,” tunnistas Maasik.

Konkursil kahe kollektsiooniga osalenud Laura-Maria Jõgi sai oma “Motiivi ”eest aga teise koha gümnasistide hulgas.

Maasiku hinnangul on Jõgi “Motiiv” väga naiselik, rahvusmustritest inspireeritud terviklik kollektsioon, mille taga oli näha kuude pikkust käsitööd ja tõelist pühendumist. “Tema kollektsioon oli hästi läbi mõeldud ja väga hästi teostatud,” leidis Maasik. ”See vääris kindlasti kohta esikolmikus.”

Tänavu MoeP.A.R.K.-i lavale jõudnud 19 kollektsioonist koguni seitsme autorid on saarlased. Lisaks Hannabel Kaalule ja Laura-Maria Jõgile KG-st esitlesid Paides oma kollektsioone nende kooliõed Meeli Kombe ja Lotta Meet, Kuressaare ametikooli õpilane Aili Tänak ning kuni 26-aastaste tudengite seas võistelnud Kaidi Sannik.

Triinu Maasik tõdes, et saarlased on läbi aastate moekonkurssidel edu saavutanud. “Minu arvates on paljud noored Saaremaal alati huvi tundnud disaini ja moemaailma vastu,” põhjendas Maasik. “Kindlasti on selles omajagu “süüdi” gümnaasiumide käsitööõpetajad, kuid kindlasti ka tuntud moedisainerid – Gita Siimpoeg, Piret Puppart, Taavi Turk jt, kes on Saaremaalt sirgunud ja nüüd noortele eeskujuks.”

Ka Maasik ise osales nooremana alati Look Kooli moe-show´del, tudengina võitis aga 2011. aastal MoePark’i tudengikategooria.