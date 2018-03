Saaremaa kohtub poolfinaalis Rakverega

Meeste võrkpalli Balti liigas selgusid poolfinalistid ning 23.–24. märtsil Kuressaares mängitaval finaalturniiril kohtub Saaremaa Rakvere VK-ga ja Pärnu VK on vastamisi Jekabpilsi Lušiga.



Põhiturniiri teine meeskond Pärnu VK sai laupäeval Riias sealse RTU/Robežsardze üle kindla 3 : 0 võidu ja jõudis seega esimesena poolfinaali. Avamängu oli Pärnu võitnud tulemusega 3 : 1. Kevin Saar tõi 11 punkti.

Selver Tallinn pidi aga tunnistama võõrsil Jekabpilsi Luši 3 : 1 paremust. Et avamängu võitis 3 : 1Läti klubi, jõudsid nemad ka poolfinaali. Kõige üllatuslikum tulemus oli avamängudest kahtlemata põhiturniiri kuuendana lõpetanud tiitlikaitsja Rakvere VK 3 : 2 võit põhiturniiri kolmanda meeskonna Bigbank Tartu üle. Teine mäng kuulus 3 : 1 Bigbankile, Andris Õunpuu ja Siim Ennemuist tõid 8 punkti.

Otsustavas kolmandas veerandfinaalis jäi 3 : 0 peale Rakvere. Siim Ennemuist tõi 8, Andris Õunpuu 7 ja Martti Keel 3 punkti.

Saaremaa alistas aga Jelgava Biolarsi kahes kohtumises 3 : 0. “Oli probleeme,” tõdes peatreener Urmas Tali vaatamata kindlatele võitudele. “Laastav gripiviirus on ka meie hulgas oma töö teinud ja kahe nädala jooksul kolm meest läbi käinud. See jätab jälje, sest väheste võimalustega ja väheste meestega tuli maksimum ära mängida ning õnneks saime hakkama. Tublid poisid igal juhul.”

Urmas Tali hinnangul sai kahes mängus paremuse selgitamisel määravaks mänguklass. “Tabeliseis ikka midagi näitab, sest meie olime esimesed ja nemad kaheksandad ning Jelgaval oli väljaku peal ikka rohkem auke kui meil,” lausus ta. “Ühtepidi võtsime jõuga, aga teisipidi selle kvaliteediga, mis meil on, mängisime selle veerandfinaali ära. Kui geimide lõpus nendega kaasa tiksuda, siis teevad nad oma mängu seal ka ära, aga õnneks need asjad nii kaugele ei läinud.”

Poolfinaalis tuleb Saaremaale vastu kõige nõrgema asetusega meeskond ehk Rakvere Võrkpalliklubi, keda on tänavustes kohtumistes võidetud. “Poolfinaalis ja finaalis või mis iganes sealt tuleb, on oluline, et me selleks ajaks korras oleksime,” märkis Urmas Tali. “Nädal on nüüd aega end terveks ravida ja löögihoos olla. Juurde saab panna veel vigade arvu vähendamisega. Kui vastased elavad meie omavigade pealt rahulikult geimi 20 punktini, siis teeme järelikult midagi valesti. Kui olukorrad välja mängime ja vastastel võrgu kohal eriti hingata ei lase, on kõik kontrolli all.”