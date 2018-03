Saaremaa tegi kindla sammu poolfinaali suunas

Kui võrkpalli Balti liiga põhiturniiri viimases kohtumises tuli Saaremaal võõrsil Jelgava Biolarsi vastu tõsiselt pingutada, siis neljapäeval mängitud veerandfinaali avavaatus võeti kindlalt 3 : 0 ja sellega tehti suur samm poolfinaali jõudmiseks.



“Tuli kergemalt, kui oleks oodanud,” tunnistas peatreener Urmas Tali. “Olime eelmise kohtumisega võrreldes valmis parandusi tegema ja täna oli hoopis teine mäng. Eelmine kord me ei teadnud, mis meid ees ootab, sest polnud Biolarsiga ammu mänginud ja neil oli mitu uut meest. Nad püüdsid üllatada uue sidemängijaga, aga seekord olime paremini valmis ja poisid olid tublid.”

Eelmise kohtumisega võrreldes tegi Urmas Tali kaks vahetust, kui Siim Põlluääre asemel alustas Hindrek Pulk ja Rauno Tammet asendas Helar Jalg. “Ega siin polnud muud midagi, kui et Tamme on haige ja jäi üldse koju ning nagu meil juba on kujunenud, oli seekord Pulga kord mängida. Põlluäär oli ka valmis ja oleks kindlasti hästi hakkama saanud,” selgitas peatreener.

Jelgavas mängitud kohtumises hakkasid Saaremaa mehed vastast suruma serviga ja taktika tõi edu. Esimeses geimis asus seisult 3 : 3 servima Mihkel Tanila ning peagi olid edunumbrid 11 : 3 ja geim võideti 25 : 12. Kahes järgmises geimis mängupilt ei muutunud ning need võideti 25 : 18 ja 25 : 19, kuigi viimases lasti sisse ka väike mõõn, kui seisult 19 : 9 lasti võõrustajatel teenida 6 punkti järjest.

Resultatiivsemad olid Hindrek Pulk 12, Mihkel Tanila 11 ja Tomaš Halanda 10 punktiga. Korduskohtumine mängitakse laupäeval Kuressaares ja kui Saaremaa võidab, on meeskond 23.–24. märtsil mängitaval nelja parema meeskonna osalusel toimuval finaalturniiril. “Peame püsima selles mängus täielikult keskendunud,” märkis Urmas Tali, lisades, et nõrkuse hetki ei tohi endale sisse lasta, sest vastane kasutab selle kohe ära.

Rakvere Võrkpalliklubi võitis kodus BIGBANK Tartut 3 : 2 (25 : 21; 20 : 25; 18 : 25; 25 : 23; 15 : 10) ja Pärnu Võrkpalliklubi võitis RTU/Robežsardzet 3 : 1 (26 : 24, 25 : 16, 19 : 25, 25 : 17).