Saarlane pälvis aasta lastekaitsetöötaja tiitli

Eesti sotsiaaltöö assotsiatsioon tunnustas Saaremaa vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti Elve Rozenkroni aasta lastekaitsetöötaja aunimetusega.



“Kolleegidel ja koostööpartneritel on Elve kohta palju kiidusõnu,” ütles Eesti sotsiaaltöö assotsiatsiooni juhatuse liige Jaanika Luus. ”Ta teeb palju, jõuab palju ja rohkemgi veel.”

Elve Rozenkron on töötanud Leisi piirkonnas lastekaitsetöötajana 15 aastat.

Luus tõdes, et kuna konkursile esitavad kandidaate nende kolleegid ja koostööpartnerid, tähendab see, et esitatud inimesed on väga kõrgelt hinnatud.

Konkursile saadetud kirjas tutvustavad kolleegid Rozenkroni kui Leisi piirkonna tunnustatud lastekaitsetöötajat ja austatud kogukonnaliiget. ”Oma vahetu oleku tõttu tunneb Elve hästi sealse kogukonna lapsi ja noori, nende peresid ja tegemisi,” on kirjas iseloomustuses. Kõigi nende aastate jooksul on ta julgelt seisnud laste õiguste eest, kui vaja, lahendades asjad kiirelt ja efektiivselt.

“Olen jäänud lastekaitsetööle, sest mulle meeldib see amet,” ütles Elve Rozenkron Saarte Häälele. ”Mulle meeldivad lapsed ja noored, saan nendega hästi läbi. Keegi peab nende eest seisma ja nende eest kostma. Siiani on see mul hästi sujunud.”

Rozenkron tõdes, et lastekaitsespetsialisti töö pole just kõige kergem amet. Ikka tuleb ette neid juhtumeid, mis jäävadki hinge. “Mind rõõmustab see, kui need lapsed saavad hiljem oma eluga hakkama,” lausus Rozenkron. “Paraku on sageli nii, et võime küll kõrval olla ja abistada, aga see on justkui lõputu ring, millest see noor inimene välja ei saa.”

Samuti pole lastekaitsespetsialisti amet selliste killast, mida tehakse üksnes kaheksa tundi päevas ning päeva lõpus saab tööga seotud mõtted ja mured peast visata. “Nüüd, mil meil on suur Saaremaa vald, on pisut kergem, sest on rohkem abilisi ja liitlasi, kellega koostööd teha,” lausus Rozenkron.

Kolleegide hinnangul on Elve Rozenkron julge ja loov, eetiline ja viisakas, leidlik ja veenev, kannatlik ja vajadusel järjekindel.

Iseloomustajate hinnangul on Rozenkronile omane suur pühendumus kõiges, mida ta ette võtab ning tal jätkub energiat tegeleda ka kõige keerulisemate juhtumitega.

Rozenkron on kolme lapse ema, oma tööde ja tegemiste kõrvalt tegutseb ta aktiivselt Saaremaa ringkonna naiskodukaitsjate hulgas ja juhendab juba aastaid Leisi piirkonna kodutütreid.

Eesti sotsiaaltöö assotsiatsioon tunnustab parimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid üleilmse sotsiaaltöö päeva tähistamisel täna Türil.