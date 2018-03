Tänuväärne töö, mida peaks rohkem märkama

Täna tähistatakse Eesti sotsiaaltöö assotsiatsiooni (ESTA) eestvedamisel Türil ülemaailmset sotsiaaltöötajate päeva ja tunnustatakse 2017. aastal silma paistnud sotsiaalvaldkonna töötajaid 12 kategoorias.



Saaremaalt esitati neli kandidaati: aasta sotsiaaltöötajaks Merike Rang, aasta lastekaitsetöötajaks Elve Rozenkron, aasta hoolekandeasutuse juhiks Heli Kaer ja aasta hooldustöötajaks Marje Mäoma.

Sotsiaaltöötajad on oma ala asjatundjad, suure südamega inimesed, kes iga päev annavad endast parima, et muuta maailm meie kõigi jaoks paremaks. Nende töö hõlmab sageli valdkonda, mis on paljude poolt ühiskonnast välja tõugatud ja millega ei soovita tegeleda. Kuid üha enam puudutab sotsiaaltöö meist igaüht – olgu meil siis lähedane eakas, kelle toimetuleku pärast mures oleme, naaber, kes vajab meie tähelepanu ja tuge, lapsed, kes vajavad toetust jne.

Sotsiaaltöö on minu arvates võrreldav jäämäega, mille kõigile nähtav osa on veepealne killuke. Kõik see, mis jääb vee alla ja mille teevad ära sotsiaaltöötegijad, ka abivajaja jaoks parimaid lahendusi otsides, on hoomamatu. Sotsiaaltöötajad on väga loomingulised ja hoolivad, otsides alati parimaid lahendusi. Paraku märkame seda tööd vaid siis, kui midagi on valesti ja meil on põhjust nuriseda. Kiitust ja tänu on sotsiaalvaldkonnas kahjuks liiga vähe.

Sotsiaaltöö tegijaid tuleks väärtustada rohkem ja seda mitte ainult kord aastas. Need on inimesed, kes ei omanda seda eriala lootuses saada kõrget palka. Sotsiaaltöö on elustiil ja sisemine missioon teha head ning olla vajalik neile, kes ei saa ise enda eest seista. Paljud on omandanud selle eriala pärast isiklikku kokkupuudet abivajadusega.

Tänase, sotsiaaltöötajate päeva tähistamise idee on anda positiivne sõnum sotsiaaltööst, teavitada inimesi nende töötajate panusest ühiskonda ja anda ka sotsiaaltöötajatele tunne, et nad teevad tänuväärset tööd.

Minu siiras tänu kõikidele sotsiaalvaldkonnas töötavatele inimestele, sh vabatahtlikele, kes on valmis panustama ühise parema tuleviku nimel.

Kairit Lindmäe,

Saaremaa valla abivallavanem