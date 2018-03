Väinatammi õhuliin ohutumaks

Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil sai selgeks, et Elering on asunud kavandama samme Väikese väina õhuliini lindudele ohutumaks muutmiseks. Eesti ornitoloogiaühingu hinnangul sureb elektriliini sisse lendamise tõttu väinatammil aastas 500–2500 vee- ja rändlindu.



Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra avaldas pärast erinevate osapoolte kaasamisel peetud istungit heameelt, et ohutumaks muutmise plaaniga on selgelt edasi mindud, vahendas ERR.

Elering alustab koostööd ornitoloogidega, et paigutada õhutrassile hoiatussildid ja linnupeletid. Eleringi veetavad uuringud peaksid algama juba sel aastal ning ka keskkonnaamet on lubanud hiljemalt 2019. aastal avaldada Väikese väina lindude populatsiooni põhjaliku uuringu.

Samuti otsib Elering võimalust, kuidas kõrgepingeliinidest väinatammil vabaneda. Vakra sõnul paigaldatakse praeguste plaanide kohaselt 2020. aastal väinatammi lähistele merekaabel, kuid õhutrass ei kao.

Väinatammi avade rajamise kohta ütles Vakra, et keskkonnakomisjonil on plaanis väinatammi kalapääsude rajamist arutada, kuid kõrgepingeliinide likvideerimiskavadega seda praeguste plaanide kohaselt ei seota.