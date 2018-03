Jörgen Liik parima meesnäitleja nominent

24. märtsil väljakuulutatavate 2018. aasta Eesti filmi- ja teleauhindade üks nominent parima meesnäitleja kategoorias on saarlane Jörgen Liik (fotol).



Liik on nomineeritud rolli eest Rainer Sarneti filmis “November”, mis püüab auhindu kokku kümnes kategoorias. Liigi konkurendid on Roman Baskin (“Minu näoga onu”) ja Tõnu Kark (“Rohelised kassid”).

Parima mängufilmi tiitlit jahivad tänavu lisaks “Novembrile” veel “Keti lõpp” (Alexandra Film, Luxfilm) ja “Mehetapja / Süütu/ Vari” (F-Seitse). Viimases lõi Jörgen Liik samuti kaasa.

Parima naisnäitleja nominent on aga Rea Lest, kes Liigi ekraanipartnerina tegi peaosa nii “Novembris” kui ka “Mehetapjas”.

Lühifilmide kategoorias on aga nomineeritud Saaremaalt pärit režissööri Eeva Mägi dokumentaalfilm “Lembri Uudu”. Delfi Publik kirjutab, et 28. märtsil näeb filmi Soome YLE TV kanalil, kusjuures “Lembri Uudu” on üks väheseid Eesti lühifilme, mille YLE TV kunagi ostnud on.

Kokku pärjatakse laupäeval 29 laureaati, neist 15 filmi- ja 14 televaldkonnas.