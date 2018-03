JUHTKIRI: Masinad ja inimesed

Seni oli luuaga tänavaid pühkiv või lumelabidaga kõnniteid puhtaks lükkav kojamees Kuresaare linnapildi loomulik osa. Juba mõni kuu ehk käesolevast aastast on aga tänavate puhtuse eest lihasjõul hoolitsev kojamees siin linnas pigem erandlik tegelane.



Tõsi küll, südalinnas võib kojameest veel kohata. Kümme tema kolleegi aga koondati aasta algul, kuna Kuressaare Linnamajandus panustab rohkem masinate tööle. Ja seal, kuhu masinad ligi ei pääse, teeb vajalikud toimetused ära mööda linna sõitev neljaliikmeline brigaad.

Masinal on jõudu ja jõudlust kindlasti rohkem kui inimesel – kasvõi lume lükkamisel. Ning seda tööd jagus tänavusse talve enam kui küll. Kindlasti leidub aga neid linnakodanikke, kes eelistaksid, et nende akende all toimetaks pigem kojamees – nagu enne. Ärkamist masinamüra peale kõige magusamal uneajal ei saa pidada just kõige meeldivamaks kogemuseks. Masinad saavad aga paremini tööd teha siis, kui tänavatel liiklust pole. Nokk kinni, saba…