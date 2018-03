Karu jälitas Tagaverel põtra

Teisipäeva hommikul nägid möödasõitjad Kuressaare–Kuivastu maanteel mõni kilomeeter enne Tagaveret kabuhirmus põgenevat põtra, keda jälitas karu.

Veidi enne kella üheksat Kuressaare poole sõitnud Saaremaa veterinaarkeskuse vanemspetsialist Tiiu Tammik märkas teeäärses põõsastikus esmalt põtra, kes võis tormata teele ja otse autole ette. Kuna kiirus polnud suur, siis võttis ta hoo maha ja peatus.

“Olin tee äärde seisma jäänud, kui nägin, et põdral on “sõber” ka järgi,” rääkis Tiiu Tammik. “Aga samas käis mõte peast läbi, et tal ei saa ju praegu veel väikest vasikat olla. Siis arvasin, et suur kult ajab põtra taga, aga kui ta põõsaste vahelt välja jooksis, nägin, et tegu on hoopis mõmmiga. Panin ohutuled peale ja otsisin pildistamiseks kiiresti telefoni välja. Käed ja jalad küll värisesid, aga peale ma selle karu sain.”

Tammik ütles, et hirmu ta kiskja ees ei tundnud, sest istus ju autos. Ainus ohtlik olukord oli tema jaoks siis, kui Kuressaare poolt tuli suur veoauto ja põder oli tee peal. “Ma mõtlesin, et kuidas see plaks käib, et kas enne lendab minu peale põder või auto, aga kõik läks õnnelikult,” tõdes ta. “Põder oli päris kohkunud näoga, aga tal läks õnnelikult ja autoga kokku ei põrganud. Karu pani võpsikusse ajama ja Tagavere poole tagasi, põder võttis suuna Kuressaare poole. Mine tea, kas karu oleks ta kätte saanud, aga seekord läks põdral õnneks.”

Samal ajal juhtus sinna ka tööle sõitnud Kärla jahimees Jüri Mesila, kes jäi koos kaaslastega samuti seisma, nähes tee ääres seisvat ohutuledega autot. “Nägime, et üks paanikas põder seisab tee ääres ja võib autole ette karata,” rääkis ta. “Autos olnud naisel käed veidi värisesid ja oli vist pisut paanikas ka. Siis ta ütles, et üks karu on seal põõsas. Seisiski seal, kõrvad kikkis, ja võimas loom oli. Üritasime ka lähemalt vaadata, aga metsa ei julgenud päris minna, sest karu on praegu näljane ja võib rünnata.”

Mehi nähes otsustas mesikäpp siiski metsa põgeneda. “Jäme tagumik oli,” märkis 25 aastat jahimees olnud Jüri Mesila, kes nägi karu metsas esimest korda. “No ikka kena päntjalg. Jäljed olid 30 sentmeetrit ja küüniste jäljed olid lumes ka korralikult näha.”

Esimene info Saaremaal liikuva karu kohta laekus eelmise aasta juulis, kui mesikäppa nähti üle tee jooksmas Väikese väina lähistel Reina küla sildist 400 meetri kaugusel. Pealtnägija peatas auto ja proovis nähtut filmida, kuid loom, keda ta karuks pidas, oli juba kadunud. Visalt ringelnud kuuldused, et Saaremaal on end taas sisse seadnud karu, leidsid kinnitust juba mõni aeg hiljem, kui loom jäi metsatööliste videole ja tehti foto karu jäljest.

Enne seda käis karu Saaremaaga viimati tutvumas 1987. aastal, kui loom ujus Saaremaale Hiiumaa kaudu ja läks mõne aja pärast tuldud teed tagasi.