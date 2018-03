Kojamehed koondanud haldusfirma panustab rohkem masinatööle

Uuest aastast kümme kojameest koondanud Kuressaare Linnamajandus kasutab linna korrashoiul uut lähenemist.





Teist kuud Kuressaare Linnamajanduse juhatajana töötav Marek Koppel ütles, et alates sellest aastast on ettevõtte palgal vaid üks kojamees, kes hoiab puhtust südalinnas. Koondatud kümne kojamehe asemel tegutseb nüüd neljaliikmeline brigaad, kes sõidab mööda linna ja lihvib üle neid kohti, kuhu masinad eriti lähedale ei pääse. Näiteks lumesaju järel võetakse ette bussipaviljonid, bussipeatused ja ülekäigurajad. Siiani on uuendus ennast igati õigustanud ning tehnika kombineerituna käsitööga annab kiirema ja tõhusama tulemuse, kinnitas Marek Koppel. Uue lähenemise puhul saab masinate ja brigaadi tööd oluliselt paremini koordineerida.

Vallaleht Saaremaa Teataja kirjutas just hiljuti, et Kuressaare heakorraeeskirja järgi on kõnniteede korrashoid kõnniteega piirneva kinnistu omaniku kohustus, kuid alates 2017. aasta talvest võttis Kuressaare Linnamajandus suuremad kõnniteed, mis on 1,5 meetrit laiad või laiemad, enda hoolde. Seda suuresti põhjusel, et linna elanikkond vananeb, paljudes majades elavad pensionärid, nooremad aga käivad päeval tööl ning seega on keeruline nõuda, et lumi oleks mõistlikuks ajaks koristatud. Kuressaare Linnamajandus hooldab ca 75% kõnniteede mahust.

Marek Koppeli sõnul kasutatakse kõnniteede puhastamiseks nüüd minisahkasid, mis võimaldavad kõnniteid, võrreldes kojameestega, hoopis kiiremini lahti lükata ja harjata. Kui lumevallid kasvavad nii suureks, et segavad kõnni- ja sõiduteel liiklemist, veetakse vallid minema.

Lumekoristajat loobiti munadega



Kuressaare Linnamajanduse masinapark müriseb linnavahel sageli ka kõige magusamal uneajal ja mitte kõik ei ole sellest vaimustuses. Marek Koppeli sõnul pole nende eesmärk kelleltki und röövida, veel vähem linnakodanikke kiusata, vaid ikka linna heakorra tagamine. Olgu siis põhjuseks tänavate soolamine enne lumesadu ja jäätumist või praktilised kaalutlused. Näiteks koristatakse lund öösel, sest tühjadel tänavatel on seda teha hoopis ohutum, kiirem ja lihtsam kui päevases liiklusmöllus. Suure liiklusega tänavatelt päevasel ajal lund koristada ei ole mõistlik, sest masinate juhid peavad keskenduma ümbritsevale liiklusele, mis tõmbab töötegemise tempo väga aeglaseks. Lisaks võib lumekoristus tekitada liiklusohtlikke olukordi ja selle riski maandamiseks veetaksegi lund ära öötundidel.

Vabariigi juubelipidustuste eelõhtul toimus öine lumevedu ka Uuel tänaval, kus liiklus pidi suurenema seoses kesklinna sulgemisega pidupäeval. Mõnele inimesele see kohe üldse ei meeldinud ja seda ei jäetud ka enda teada. Nii loobiti Uue tänava kortermajade juures öise lumekoristuse ajal üht autojuhti rõdult munadega, mis lendasid vastu autot.

Linnamajanduse juhataja sõnul on ettevõtte masinapark üldiselt korralik, sest töötajad hoiavad oma masinaid.

Traktor vajab väljavahetamist



Ainuke murelaps on 9700 töötundi teinud 10 aastat vana väike John Deer´i traktor, mis on hakanud viimasel ajal väsimuse märke ilmutama. Kindlasti kulub ettevõttele ära ka midagi uut, kuid konkreetset rahasummat selle tarvis eelarves veel ei ole. Seetõttu pole mõistlik ka sündmustest ette rutata ja võimaliku ostu osas veksleid välja käia.

Kuivõrd Saaremaa vallas tegutseb kolm kommunaalettevõtet – lisaks Linnamajandusele ka Lääne-Saare Haldus ja Leisi valla kommunaal­amet, siis on kerkinud küsimus üksuste võimalikust liitmisest. Seni pole poliitikud ühise firma loomise osas veel midagi otsustanud. Nii toimetavad kõik kolm üksust praegu eraldi, ehkki näiteks Kuressaare ja Lääne-Saare on mõnes töölõigus ka koostööd teinud.