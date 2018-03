Koostöökogu jagas toetusteks 581 000 eurot

Saarte koostöökogu üldkoosolek kinnitas esmaspäeval toetuse eraldamise 22 projektile kogusummas 580 886 eurot.





Koostöökogu nõustaja Sulvi Munk ütles Saarte Häälele, et võrreldes varasemate voorudega on seekordsed projektid teatud mõttes uuel tasemel. “Kas on siin põhjuseks valdade ühinemine või on inimesed suuremalt mõtlema hakanud, kuid projektidel on suurem mõjuala. Vähem on väikseid lokaalseid projekte. Esitatud taotlustes ei ole kasusaajate hulk enam üks või kaks küla, vaid suurem piirkond,” nentis ta.

Teine asi, mis silma hakkab, on see, et projektid on väga tugevasti suunatud kogukonnatunde tekitamisele. Munk tõi näiteks kõige paremad hindamispunktid teeninud Liiva keskuse turuala projekti. “Rohevahetust on inimesed teinud aegade algusest peale, see on asi, mis aitab liita suvemuhulast ja kohalikku kogukonda,” märkis ta.

“Võib-olla valdade kadumise tõttu püütakse seda kohalikku kogukondlikku teemat paremini välja tuua, Võtame kasvõi Orissaare laululava – seda nähakse konkreetse piirkonna mustrites, värvides – selles, mis seda kohaliku inimesega seob. Kui oled sealt pärit, siis tunned kohe, et see on sinu koht ja sinu olemine,” rääkis Munk.

Suuremad toetussummad eraldati SA-le Saaremaa Muuseum Mihkli talumuuseumi kasutushooaja pikendamiseks ja uute sihtgruppide kaasamiseks (51 122,70 eurot), OÜ-le Raunakivi Tahula küla uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks (50 000), MTÜ-le Randvere Heaks Randvere seltsimajja suure saali rajamiseks

(49 999,99), MTÜ-le Saaremaa Korvpall Pihtla hobikeskuse II etapi töödeks (49 996,68), Muhu vallale Liiva küla turu- ja puhkeala arendamiseks (49 992,23), Saaremaa vallale Orissaare laululava ehituseks (49 617,46) ja MTÜ-le Kinobuss kaasaegse DCP-kinotehnikaga rändkino loomiseks (49 355,52).

Saaremaa merispordi seltsile eraldas SKK 34 971,38 eurot. Üle 20 aasta koostöös Kuressaare spordikooliga lapsi ja noori purjetama õpetanud seltsi käsutuses on praegu Optimist-tüüpi algõppe purjekad, millest suur osa on vanemad kui 20 aastat. Projekti toel soetatakse 10 uut Optimisti ja treeneri kaater.

Seltsi kommodoor Margus Männik ütles, et selliseid paate toodetakse praegu maailmas vaid kolmes kohas – Inglismaal, Prantsusmaal ja Hiinas –, kuid nende valmistamise vastu on huvi üles näidanud ka üks Saaremaa ettevõtja.