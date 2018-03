Lühidalt KULTUURIST

Karret Sepp parimate tšellistide hulgas



Saaremaalt pärit tšellomängija Karret Sepp pälvis vabariiklikul konkursil “Parim noor instrumentalist” oma vanuserühmas teise koha.

18. märtsil Nõmme muusikakoolis toimunud konkursil näitasid oma oskusi tšello- ja kontrabassimängijad. Karret Sepp õpib praegu tšellomängu Tallinna muusikakeskkoolis Ardo Västriku käe all.

Ilmus Kati Voksepa uus luuleraamat



Laupäeval esitles Kati Voksepp Kuressares oma uut luuleraamatut “Luule kalender. Valik eesti rahvakalendri tähtpäevade luuletusi”.

Saaremaalt pärit autori Kati Voksepa teine lustakas luulekogumik on inspireeritud eesti rahvakalendri tähtpäevadest. Eriliseks teeb selle raamatu just see, et kõik luuletused on trükitähtedes, mis võimaldab ka väiksematel lastel lugemist harjutada, ning ka see, et iga aastaaja juurde on jäetud leht, kuhu saab kirja panna enda tähtsaimad tähtpäevad, olgu siis tegemist sõbra või sõbranna sünnipäevaga või lihtsalt meeldetuletus, mida mingil tähtpäeval teha võiks.

Möödunud aastal ilmus Katilt värsiraamat “Lustakad luuletused lastele”.

Martin Vesbergile hõbediplom



Läinud nädalavahetusel Tallinnas Eesti muusika- ja teatriakadeemias toimunud muusikaolümpiaadil Saare maakonnast ainsana osalenud Martin Vesberg pälvis hõbediplomi.

Saaremaa ühisgümnaasiumi esindanud Vesberg (õpetaja Riina Laanes) võistles põhikooli astmes, kus osales 37 õpilast.