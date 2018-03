Eile said Kuressaare kohtumajas karistuse kaks lähisuhtevägivallas süüdistatavat, üks neist mees ja teine naine.



Evelin sai süüdistuse selles, et 25. detsembril tungis purjuspäi tüli käigus kallale mehele, kellega on lähisuhtes, ja lõi talle taburetiga vastu pead.

Kohus mõistis Evelinile karistuseks kaheksa kuud vangistust. Karistust ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane 24-kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Ta ei või tarvitada alkoholi ega tarvitada ja omada uimasteid. Evelin andis nõusoleku minna viinaravile.

Margust süüdistati selles, et ta tungis mullu 2. novembri õhtul tüli käigus kallale naisterahvale ja lõi teda üks kord käega näkku. Kokku määras kohus Margusele liitkaristusena üks aasta ja 27 päeva vangistust ning asendas mõistetud karistuse 387 päeva üldkasuliku tööga. Töö tuleb Margusel ära teha 24 kuu jooksul.

Ta ei või tarvitada alkoholi ja peab samuti läbi tegema alkoholismivastase ravi.