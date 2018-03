Osavalla lehtedele tehti trükihange

Saaremaa vald otsustas sisse osta osavalla lehtede trükkimise teenuse. Teadaolevalt jätkavad osavallad seniste vallalehtede väljaandmist.



Valla meedia peaspetsialist Kristiina Maripuu ütles, et võetud hinnapakkumiste põhjal osutus parimaks pakkujaks Zukker Disain, kelle hinnaks kujunes 4 lk A4-formaadis värvilise ajalehe eest 21 senti eksemplarist (koos käibemaksuga) ja 6 lk ajalehe ühe eksemplari eest 33 senti.

Maripuu ütles, et lehtede mahu ja ilmumise sageduse otsustavad piirkonnad kohapeal. “On arvestatud, et lehtedega saab jätkata senises mahus. Mõnevõrra keerulisem on olukord Lääne-Saare ja Orissaare piirkonnaga, mille infoleht ilmus varem Saarte Hääle vahel,” märkis Maripuu.