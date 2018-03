Prantsuse tippdramaturgi Florian Zelleri “Isa” Kuressaares

Esmaspäeval, 26. märtsil saab Kuressaare Linnateatris näha Florian Zelleri teatritükki “Isa”, mille on lavale toonud Maria Peterson.



“Isa” on autori sõnul pusle, milles on alati üks tükk puudu ja keegi ei tea, missugune täpselt.

Peategelane André otsib, nagu meiegi, muutuvas maailmas inimesi, kes räägiksid tõtt, ja püüdleb vaatamata totaalsele kaosele totaalse selguse poole.

Näidendi autor, noor prantsuse romaani- ja näitekirjanik Florian Zeller kirjutas 22-aastaselt oma esimese romaani “Kunstlumi”, võitis aastal 2004 oma kolmanda romaani “Kurjuse võlu” eest maineka kirjandusauhinna Prix Interallié, asus kirjutama teatrile ja saavutas peagi tuntuse ka näitekirjanikuna.

Zelleri “Isa” pälvis 2014. aastal Prantsuse kõige olulisema teatripreemia Molière´i auhinna parima näidendi kategoorias. Praegu on ta üks mängitumaid autoreid Euroopas ja mujal. Prantsuse nädalalehe L´Express arvamuse kohaselt on Zeller parim prantsuse dramaturg Yasmina Reza kõrval ja The Guardiani silmis meie ajastu kõige inspireerivam näitekirjanik.

Osades Lembit Peterson, Liina Olmaru, Andri Luup, Anneli Tuulik, Marius Peterson, Sandra Uusberg (Tallinna Linnateater) või Laura Peterson.