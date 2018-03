Selgitame välja kõige kenama postkasti!

Uskudes, et piisab vaid ühest käsitsi kirjutatud kirjast, muutmaks õnnelikumaks nii sõnumi saatjat kui ka saajat, kuulutab MTÜ Saaremaailm koostöös rahvakultuurikeskuse, Saaremaa muuseumi, Saarte Hääle ja Omnivaga välja konkursi “Saaremaailma kõige kenam postkast 2018”.

Loodame konkursi kaudu lisaks kirjakunsti väärtustamisele tõsta esile kohalikke meistreid ja luua juurde vaatamisväärset käsitööd üle kogu Saaremaa.

Osaleda võivad kõik Saaremaa vallas asuvate postkastide omanikud, sealhulgas ka ühistud, kes esitava konkursile oma erilise postkasti. Hinnatakse nii käsitöö traditsioonide järgimist kui ka nüüdisaegset disaini. Postkast võib silma paista kunstilise joone või üllatava taaskasutusega. Kindlasti tuleb kasuks ka ümbrusesse sobitumine. Kasutada võib Eesti Vabariik 100 temaatikat ja võtta postkastide kaunistamist kui kingitust Eesti Vabariigile.

Peaauhind Saaremaailma kõige kenamale postkastile on 100 eurot ja fotosessioon Saarte Hääle fotograafi Maanus Masinguga. Lisaks anname välja hulga eriauhindu ja iga osaleja saab üllatusmeene. Auhinnafondi toetab ka Saaremaa vald.

Kuidas konkursil osaleda:

Pildista üles oma Saaremaa vallas asuv postkast. See tähendab, et:

See tähendab, et: a) esitamiseks mõeldud kena postkast on juba olemas

b) tuuni oma olemasolevat postkasti ise või sõprade või kasvõi naabrite abiga;

c) võib tellida ka uue postkasti mõnelt kohalikult meistrilt;

e) postkast vastab ka postivedaja esitatud nõuetele;

d) kasuks tuleb, kui lisad fotole ka postkasti saamisloo või mõne muu posti saatmise/saamisega seotud meeldejääva armsa või humoorika loo.

* Fotografeerimisel on võimalik paluda abi ka SH fotograafilt, kes on valmis koos reporteriga kohale sõitma, pilti tegema ja postkasti saamisloo üles tähendama. Võta ühendust Kristina Kretovaga.

Fotosid ootame hiljemalt 14. maiks ümbrikus või digitaalselt koos oma kontaktandmetega Saarte Hääle toimetuse aadressil kretova@saartehaal.ee. Kõik fotod saavad lehes nähtavaks ja hinnatavaks.

Võitjad tehakse teatavaks Kuressaare tänavafestivalil 26. mail.

Žüriisse kuuluvad MTÜ Saaremaailm, Saaremaa muuseumi, Saarte Hääle ja Omniva esindajad, üks kohalik käsitöö vanameister ja üks kunstiliselt andekas laps. Koostööklubi liikmed on lubanud omalt poolt ka eeskuju andmiseks oma postkastid ära kaunistada.

Saaremaa muuseum jätab endale õiguse korraldada laekunud töödest hiljem näitus.

Kui juba sellise vastuvoolu ujuva traditsioone väärtustava projektiga algust teha, siis on muuseum huvitatud igasugu lugudest seoses postkastide ja postitoimetustega. Olgu need või nõukaaegsed telegramminaljad. Selle tarvis on lossihoovis alates märtsist üles seatud vastav postkast. Lugusid võib saata ka Saarte Hääle toimetusse või muuseumi meilile muuseum@muuseum.tt.ee. Parima loo saatjale paneb muuseum välja priipääsme terveks aastaks! Ja loomulikult võib juhtuda, et teie lugu ilmub lehes.

*Omniva soovitused ja nõuded postkastidele

Hea postkast on lukustatav ja ilmastikukindel (vajadusel võib postkasti täiendavalt kaitsta väikese katuse, varjualuse vm).

Väga oluline: mahukamate saadetiste (nädalalõpulehed jm) postitamiseks on postkasti ava piisavalt suur (minimaalselt 23×3 cm).

Paremad on ülalt täidetavad postkastid (saadetis pistetakse sisse ülevalt luugiga kaetud avast, mitte külje peal asuvast avast või küljele avanevast uksest).

Postkasti tähistamine

Postkastil on selgelt loetav korteri või eramu number või postkastiomaniku perekonnanimi.

Juriidilise isiku postkastil on lisaks maja või korteri numbrile ka juriidilise isiku nimi.

Linnas ja alevikus on postkast paigaldatud eramu või ridaelamu esist piiravale tänavapoolsele aiale või aiaväravale. Kui eramul või ridaelamul aed puudub, on postkast paigutatud tänavapoolse välisukse lähedusse valgustatud kohta. Kortermaja puhul on postkast esimese korruse valgustatud eesruumis.

Grupikastid

Kui postkastid on kusagil mitmekaupa koos (nt külatänava otsas, bussipeatuse juures vm), kutsub Omniva üles paigaldama grupikasti. 5 või 8 postkastiga grupikasti saab Omnivast tasuta (võtke ühendust info@omniva.ee). Grupikasti võib paigaldada ka nii, nagu ta on, kuid parem on ka grupikastile ehitada varjualune, mis kaitseb kasti (ja eriti selles olevaid saadetisi) kõige karmimate ilmastikuolude eest. Grupikasti aluse saab sel juhul efektselt ära kaunistada, näiteks värvida oma kihelkonna värvidesse, ja grupikastide kohal olevat pinda võib kasutada näiteks ka teadetetahvlina.

Juhul kui uue postkasti paigaldamisel muutub ka selle asukoht, palume täita Omniva kodulehel postkasti paigaldamise vorm https://www.omniva.ee/era/kiri/postkastide_paigaldamisest. Pärast vormi täitmist jõuab see õige kandekeskuseni ja kliendiga võetakse 7 kalendripäeva jooksul ühendust, et kinnitada või täpsustada paigaldamine.

Kui on meistreid, kes sooviksid postkaste müüa, või sponsoreid, kes tahavad oma lemmiku valida, palume endast aegsasti ja julgelt märku anda.

Inspiratsiooni ja jõudu soovides

Kristina Kretova, kristina.kretova@saartehaal.ee

Rita Valge, muuseum@muuseum.tt.ee

Maris Rebel, maris.rebel@gmail.com