Suure väina selts tahab sillaehitusel kaasa lüüa

Vastloodud MTÜ Suure Väina Selts on vabatahtlike ühendus, mis loodi erinevatele huvigruppidele info jagamiseks. “Ühendus on loodud selleks, et kaasata silla ehitusprotsessi ja selle arengusse kõiki soovijaid ja huvigruppe. Eriti aga inimesi, keda see puudutab isiklikult, nagu muhulasi, saarlasi, sõrulasi jne,” ütles ühingu asutaja Hannes Aduson.



Tema sõnul on ühenduse soov hoida huvigrupid alati värske infoga varustatuna. “Olen kindel, et sillaplaneerijad on lahkesti nõus meiega seda infot igakülgselt jagama ning vajadusel võtma arvesse meie ideetasandil pakutavaid soove, nägemusi ja ettepanekuid, kui need peaksid olema asjakohased,” rääkis Aduson. Samuti loodetakse oma abi pakkuda vabatahtliku töö osas ja viia läbi sillaga seotud üritusi.

Aduson oma sõnul ei usu, et sild kellegi privaatsust rikuks. “Planeeritavast sillast on suuremale osale inimestest kindlasti väga suur kasu, nii otsesel kui ka kaudsel kujul,” arvas Hannes Aduson, kes ka ise on saarlane ja soovib käia kodusaarel siis, kui ta seda tahab.

Infojagamiseks luuakse Facebooki lehekülg “Muhumaalt Saaremaale”, kuhu oodatakse kaasamõtlejaid ja -rääkijaid.