Talumuuseum saab lõpuks sooja toa

Saaremaa muuseum rekonstrueerib toetusraha abil Vikil asuva Mihkli talumuuseumi laudamaja, kuhu ehitatakse soojustatud õpperuumid ja kaasaegsed tualetid.





“Meil ei ole sellist ruumi, kus olla nende ilmadega, kui ilm ei ole ilus. Kui meil on olnud laste õppepäevad aprillis, septembris, oktoobris – hommikul on märg, kaste maas, sageli juhtub vihma sadama –, meil ei ole sellist sooja ruumi, kus olla pärast õueskäiku või ka siis, kui terve päev vihma sajab,” rääkis Mihkli talumuuseumi teadur Tiina Ojala (fotol). Ta nentis, et muuseumil on korduvalt olnud hästi ettevalmistatud üritusi, aga inimesed ei ole kohale tulnud, kui ilm on vilets. “Ja me teeks nagu tühja tööd,” sõnas Ojala.

Laudamajja tuleb üks suurem ruum õppeklassiks ja kohaks, kus saab siseüritusi korraldada, samuti tualetid. Praeguste külmade käimlate üle ei ole Ojala sõnul keegi otseselt virisenud, aga tingimuste parandamine tuleb muuseumile kindlasti kasuks. Rekonstrueerimise käigus soojustatakse ka katusekorrus, mis samuti kasutusele võetakse. Hoonet hakkab kütma õhksoojuspump.

Ojala avaldas lootust, et tööd saavad sel aastal tehtud ja juba tuleval talvel on võimalik üritusi soojas toas läbi viia. SA Saaremaa Muuseum projektipartneriteks, kes hakkavad üritusi läbi viima, on MTÜ TIOK ja Kärla muusikakool.

Toetus Saarte koostöökogult



SKK toetab Saaremaa muuseumi projekti “Tingimuste loomine Mihkli Talumuuseumi kasutushooaja pikendamiseks ja uute sihtgruppide kaasamiseks” 51 122,70 euroga.

Muuseumi olemasolevad taluhooned on kasutusel ekspositsioonipindade ja fondihoidlatena. Muuseum on avatud hooajaliselt, peamine sihtgrupp on turistid. Korraldatud üritused on toimunud seni välitingimustes, kuna soojad ruumid puuduvad. Ühisprojekti peamine eesmärk on võimaldada muuseumi kompleksi aastaringset aktiivset kasutust ning pakkuda aastaringselt tegevust ja üritusi erinevatele sihtgruppidele (eelkõige lapsed).