Tiiburikatsetusi tänavu siiski ei tule

Firma Sea Wolf Express loobus suveks kavandatud tiiburlaeva proovireisidest Roomassaare ja Riia vahel ning keskendub Tallinna–Helsingi liini käivitamisele.



“Roomassaare–Riia tundus huvitav liin, kuid paraku jõudsime pärast mõningast uurimistööd järeldusele, et see on rahaliselt liialt riskantne, ja panime projekti ootele,” ütles ettevõtte tegevjuht Ville Högman Saarte Häälele.

Ta lisas, et Roomassaare–Riia liini käivitamine võiks kõne alla tulla hiljem, palju konkurentsivõimelisemate ja kütusesäästlikumate alustega EP-15.