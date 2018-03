Tundesõnadega T-särkidele Keeleteolt eriauhind

Kuresaare ametikooli ja Tartu kunstikooli ühisprojekt “Seitsme tundesõnaga T-särgid” pälvis 2017. aasta keeleteo tunnustusüritusel Türi vallavalitsuse eriauhinna.



Türi vallavanema ja Järvamaa omavalitsuste liidu esimehe Pipi-Liis Siemanni sõnul tundub, et just sellised projektid soodustavad eesti keele kasutamist ja selle staatuse püsimist.

“Kui me näeme, et väga palju ka inglisekeelseid laene, inglisekeelseid T-särke, sõnumeid on meie ümber, siis just nimelt see tegu võiks olla eeskujuks ja järgimiseks paljudele meie hulgast, nii noortele kui miks mitte ka vanematele. Kasutame oma keele maitset, värve ja tundeid!”

Projekti idee autor, keeleauhindade üleandmise ajal Tartu kunstikoolis tunde andnud Merit Karise ütles Saarte Häälele, et tegijad on Türi vallale auhinna eest väga tänulikud.

“Oleme saanud tundesõnadega T-särkidele palju positiivset tagasisidet ja loodame sama, mis Türi vallavanem ütles – kanname rohkem vaimukat eesti keelt ja meelt,” sõnas ta.