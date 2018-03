Viljapeenranäitus jõudis Kihelkonnale

Esmaspäeval avati Kihelkonna koolis rändnäitus “100 teraviljapeenart”, mis annab ülevaate Eesti taimekasvatuse instituudi ja agronoom Heino Laiapea algatusest rajada möödunud aastal üle Eesti 100 viljapeenart, et tutvustada tera- ja kaunviljaliike ning Eestis aretatud sorte. Ühtlasi on tegemist kingitusega Eesti 100. aastapäevaks.





Esmakordselt 8. oktoobril Urvastes avatud näitusel on üle 50 foto seemnete jagamisest, külvist, viljade kasvamisest ja koristusest, lisatud on selgitavad tekstid ja kommentaarid ning viie teravilja ja kolme kaunvilja­sordi põhjalikud iseloomustused. Heino Laiapea hinnangul on tegemist hariva õppematerjaliga.

Kihelkonna õpilastele on näitus hea meenutus eelmisel aastal kooliaias tehtust. Avamisel oli äratundmisrõõmu ja elevust. Tänavu on plaanis taas peenrad rajada ning loodetavasti on seekord maakonnast teisigi koole algatusega liitumas.

Näitus jääb Kihelkonnale nädala lõpuni ja liigub seejärel edasi Salme põhikooli.

Liise Kallas