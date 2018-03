Harjumuse jõud on suur ning kui miski sunnib meid oma harjumusi muutma, ei pruugi see sugugi igaühele meelt mööda olla. Kui seniste reeglite järgi on asjad edukalt toiminud, milleks on siis uusi vaja?

Prügimajanduse korralduse ja hindade muutumine on teema, mille osas pole sugugi kõik inimesed ühel arvamusel. Kui ühed on uue lahendusega rahul, siis teistes tekitab see pahameelt, kui mitte lausa nördimust.

Saaremaa vallal on valmimas uus jäätmehoolduseeskiri (pole just kõige õnnestunum sõnavalik, aga see on hoopis teine teema). See näeb ette, et need Ida-Saaremaa inimesed, kes seni oma prügi ise Maasi jäätmejaama viisid, seda enam teha ei saa. Mis sellest, et kohalike sõnul on senine süsteem hästi toiminud. Uus vald – uus kord, meeldigu või mitte.