MUHU UUDISSED: Kinuse, teaatri ja talgu!

Liiva kuoli lapsed ikka jõudsid oma vaheaa koa äe oodata. Neh, sii kõib sie puhkuste pidamine ikka vana korra järge. Ja mis sii ütelda, selletaudi venis sie aiguste rodu ikka kohe kole pitkaks. Midad põle tiha. Lapsed ollid ju iga päe ninapidi kuos ja vahet es tule sisse mitte. Ja elu oo juu nõnna karmiks koa läin, et juba pissiksed lapsed aavad ennassimi tõbistena vahest kottu välja. Taris oo ju kõik tüöd ää tiha, et ep tuleks aukusid sisse mitte ja siis oogid paljast üks tõbi teese otsas. Aga ehk sie nüidne pissike vahe raavitab lapsed ää ja aab tõbed kuolimajast koa välja.



Oome oo lõpuks sie päe, kui Muhus soab koa nähe seda kanged kinu – “Klassikokkutulek 2”. Neh, seda kanged naljavilmi, mis olla masu viel uhkem, kut sie esimine sõukse nimega vilm olli. Kinu näidatse ikka Hellamoal mudud jälle. Et siis õhta kellu seitsmest ja pileti innaks oo ikka jälle neli eurut.

Tunaoome oo Üükus talgud. Panga alune tahetse kenaste korda tiha. Sial kohtas olli ennevanasti kena ojomasköimise koht, aga nüid seda põle änam. Äkist soab seda rapikud natusse vähämaks.

Võtaks teese maha ja põletaks ää koa kohe. Siis ikka jälle tüki moad kenam silmale vodata. Talgud akkavad pihta kellu kümnest. Kindad soab omale sialsammas kätte ja lõunaks kiedab talgusupi Tihuse turismitalu. Kellel oo oma mootursaag või trimmer olemas, siis võtku aga likki. Nendest sial suur abi. Täpsemaste soab uurida Anduvälja Andrese kääst ja taa juures soab ennassimi kirja koa panna. Tuleks siis kirjuta kindel.andres@mail.com või elista 52 15 966.

Ja pühabe soab Liiva koolimajas jälle teaatrid nähe. Kellu kahest pääva akkab pihta. Tabivere harrastusteater näitab sial Janno Puusepa näitemängi “Proov”. Pileti innaks oo viis eurut.

Neh, ja tuleva nädali lõppus oogid jälle suuri pühad käe. Et tagumine aeg oo akata kojo mune kokku ostma, kellel omal kanu põle mitte. Sest ega munad ep soa värvimata ja koksimata jäeda.

Neh, kaugel siis sie õige kevadkid änam oo. Nõnna et moo tänane viimne jutt lähäb koa asja ette. “Teeme ära” talgutele soab akata koa juba ennasimi kirja panema. Talgupäe ise oo viiendamal mail. Voadake siis omas külas selle pilguga rinki, et kas oo midad, mis annaks korda tiha! Seevoasta oo nõuke üleskutse, et soaks oma elukeskkonda kenamaks muuta, kui oma kodukihelkonna värvisid kasuta. Sina kallis aeg, sie Muhu soar soab siis küll kena erkkollane ja lilleline olema. Olga teistega mesmuodi tahes.

Olge munuksed!