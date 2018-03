Orden saare tohtrile

Kuressaare haigla ülem-arst dr Toomas Tuuling pälvis kolleegipreemia – Kõrghetke ordeni.





Ordeni asutaja, Põhja-Eesti regionaalhaigla nukleaarmeditsiini osakonna juhataja professor Sergei Nazarenko sõnul saab Kuressaare haigla ambulatoorse ravi ja diagnostikakliiniku ülemarst, radioloog Toomas Tuuling ordeni tänapäevase radioloogia arendamise eest Saaremaal.

“Dr Tuulingu hea töö hiljutiseks tõestuseks on märtsi algul Kuressaare haiglasse hangitud ja tööd alustanud uus moodne kompuutertomograaf, mis on seni kasutusel olnust kiirem, mugavam ja ka ohutum,” rääkis Nazarenko. “Arstiabi ja selle taristu areng on oluliseks eelduseks maakondade sotsiaalsele ja majanduslikule edule, mis on hästi mõistetav Saaremaa näitel.”

“Kuigi ma ei tööta selle nimel, et preemiaid saada, on mul selle ordeni kui märkamise ja tunnustuse üle muidugi hea meel,” ütles Toomas Tuuling Saarte Häälele. “Eriti tore on, kui need märkajad on kolleegid.”

Orden antakse dr Tuulingule üle homme Tallinnas toimuval rahvusvahelisel interdistsiplinaarsel koostööseminaril “Eesnääre”, kus toimub eesnäärmevähi tänapäevase käsitlusmeetodi ravinostika ehk prostanostika esmatutvustus Eestis ning tõstetakse fookusesse eesnäärmevähi sõeluuringu riikliku programmi vajadus.

Ka dr Tuuling kavatseb Tallinna sõita. “Kavatsesin sellele seminarile minna niikuinii, aga nüüd on kaks põhjust, miks minna. Üks tee ja kaks asja – nagu eestlastel kombeks.”

Kõrghetke ordeni asutas 2005. aastal 1992.–2005. aastani Eesti radioloogia ühingu presidendina tegutsenud professor Sergei Nazarenko, kuna pidas vajalikuks avardada tervishoiutöötajate tunnustamise võimalusi.

Orden antakse nukleaarmeditsiini, radioloogia või nende siduserialade edendamiseks osutatud teenete eest. Vastavalt statuudile liigub orden 12-kuulise sammuga kolleegilt kolleegile, aidates seeläbi väärtustada tänuväärsete tegevuste ahelat meditsiinis.