Meri spaahotelli hoones avati uus tööriiete pood, kus müüakse firma Blåkläder toodangut.





“Mõte selline pood avada tuli sellest, et meie kliendid tahavad aeg-ajalt saada ka tööriietele logosid,” rääkis poe omanik Siim Zukker. “Mulle Blåkläderi riided meeldivad, need on hästi mugavad seljas kanda ja vastupidavad. Nii mõtlesin, et miks mitte müüki võtta. Kindlasti leiab ka paremaid, kuid oma kvaliteedilt on Blåkläder üle keskmise tööriie.”

Zukkeri sõnul ta konkurentsi ei karda ja teab, et korralike tööriiete järgi on nõudlust. “Tamrex ja S-Link on suuremad konkurendid, aga eks kliendi jaoks on see positiivne, kui valik on suurem,” nentis ta. Fotol demonstreerib müüja Anita Lepp uusi tööriideid.