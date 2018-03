Saaremaa lumerekordid sünnivad Vanalõvel

Saaremaa kõige paksemad lumekihid mõõdetakse ametlikult Uue-Lõve ilma vaatluspunktis, mille lumemõõteplats asub sealse töötaja Silvi Liigi Vanalõve külas asuva kodu tagaaias.

1960. aastast on Silvi Liik käinud talvisel ajal pea igal hommikul kell 9 nagu omalaadi palverännakul. Jalutab koduuksest mõnekümne meetri kaugusele platsile, kus on kolm mõõteposti. “See on selline puudega varjatud plats,” selgitab Liik, viidates, et mõõtmisel peab olema võimalikult vähe segajaid.

Mõõtmiseks tuleb Silvil kummarduda ja viia oma silmavaade lumepiiriga vaat et samale tasemele. Kui kõik kolm üksteisest mõne meetri kaugusel asuvat mõõteposti on niimoodi üle vaadatud, arvutatakse keskmine ja antakse ilmateenistusele sellest iga päev teada.

Silvi Liik mäletab hästi 2009/2010. ja 2010/2011. aasta rekordiliselt lumerohkeid talvesid. Siis läksid lumemõõtmisplatsile nagu väikesed, Silvi abikaasa lahtiaetud koridorid.

Ilmavaatleja sõnul on aprilli keskpaigas lumi maas olnud mitmeid kordi. Ühel aastal tuli lumi maha oktoobris ja jäigi kuni kevadeni.

Ilmateenistusel on olemas selle paiga lumepaksuse andmed aastast 1957. Nendest näeb, et pika aja keskmine on 33 cm lund, mis on sama kui tänavune suurim lumehulk. Alla 10 sentimeetri on lund olnud vaid ühel talvel – 1960/1961. Lumerohkemad talved jäävad sellesse sajandisse. 2009/2010 ja 2010/2011 oli vastavalt 71 ja 74 cm lund. Kolmas koht kuulub 64 sentimeetriga 1981/1982. aasta talvele. Huvitav on see, et kui kaks lumerohkemat talve on olnud viimase kümne aasta sees, siis järgmine selle sajandi talv on pingereas alles 19. kohal. Selleks on 2006/2007 talv 40 sentimeetriga.

Neljal talvel on lume paksuseks mõõdetud 40 sentimeetrit. 36- ja 41-sentimeetrised lumekihid on saadud kolmel talvel.

Vaatasime üle, kas vastab tõele ka arvamine, et vanasti oli lund ikka rohkem. Tegelikult see arvamine tõele ei vasta. Tõsi, lumerikkaim kümnend oli 80-ndad, kui lund oli talvede lõikes keskmiselt 37 sentimeetrit. 90-ndatel seevastu vaid 28. Selle sajandi esimesel ja praegu kestval teisel kümnendil on lund olnud 35 sentimeetrit. Samamoodi oli ka 50-ndatel ja sentimeeter vähem 60-ndatel.

