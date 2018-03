Saaremaa valla uus valmiv jäätmehoolduseeskiri näeb ette, et Maasi jäätmejaama inimesed ise enam prügi viia ei saa ja kõik kasutuses olevate kinnistute omanikud peavad sõlmima vastava prügiveolepingu.





Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste ütles, et kohalik rahvas sooviks siiski ka tulevikus oma jäätmeid Maasi jäätmejaama ise viia. “Meie rahvas on harjunud oma prügi ise sinna viima, see toimib ja ühisprügikast ongi jäätmejaamas,” lausus ta.

“Vallas on inimeste nimekiri, kes prügi sinna viivad, ja kõigil on tšekid alles. See on nii toiminud ja kahju, kui see ära kaoks. Meil on see jäätmejaam täpselt külje all, neid inimesi pole meil massiliselt, kes sinna viivad. Inimestel on kindlasti mure, kui see enam nii ei toimi.”

Saaremaa vallavolikogu piirkondliku arengu ja külaelu komisjoni koosolekul ütles vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist Kadri Koppel, et selline tegevus ei ole jäätmehoolduseeskirjades lubatud, kui kinnistu on kasutuses.

“Võimalik, kui ühiskonteiner asub Maasi jäätmejaamas, aga sel juhul tuleb inimesel pöörduda minu poole tegevuse kooskõlastamiseks,” lausus ta, lisades, et vabastuse saab anda siis, kui kinnistut ei kasutata.

Orissaare teenuskeskuse infotöötaja Anne Saar ütles, et uus reegel kujuneks kindlasti probleemiks. “Meil elab palju eakamaid inimesi, kellel ei tule need prügikonteinerid kuidagi täis,” selgitas ta. “Meie jaoks on seni kõik toiminud, Orissaare on puhas ja korras, kuigi suvel võiks prügi tihedamalt ära vedada. Aga meil on heakorrabrigaad, kes kohe asja ära lahendab.”

Jäätmejaama töömees Enno Teras (fotol) ütles, et enamikul on prügiveoleping korralikult sõlmitud ja uus kord suureks probleemiks kujuneda ei tohiks. Talvel käib jäätmejaamas rahvast vähe, nii kolm-neli inimest päevas ja peamiselt on need inimesed, kellel prügiveolepingut ei ole.

“Kõik saavad ka vastava tšeki,” rääkis Teras. “Seega saab siis vajadusel paberi ette näidata, et prügi on ikka siia toodud ja pole metsa alla visatud. Värava taha on vahel midagi poetatud, aga me pole ka kõik päevad lahti.”

Kui Kudjapel võetakse vastu kõiki jäätmeid, siis Maasi jäätmejaamas on praegu vähem valikuid. Edaspidi on ka seal plaanis vastuvõtmise võimalusi täiendada ja lisada näiteks riiete konteiner, kogumisringis võiks ära anda ka suuremaid jäätmeid ning jäätmejaamas võiks olla võimalus ka biojäätmete jaoks.

Eelnõu kohaselt tekib Saaremaa valda alates 2020. aasta 1. jaanuarist kolm korraldatud jäätmeveo piirkonda: Kuressaare linna ja lähiümbruse veopiirkond (linn ja Kudjape alevik), Lääne-Saaremaa veopiirkond ja Ida-Saaremaa veopiirkond. Veopiirkondade täpsed piirid pannakse paika hankedokumendis.

Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirja eelnõu on arutusel volikogu 23. märtsi istungil.