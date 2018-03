Saare maakonnas diagnoosisid tohtrid veebruaris gripi 26 inimesel.



Terviseameti andmeil on see näitaja siiski Eesti madalamaid. Sellest vähem gripijuhtusid (11) läks kirja Raplamaal, Hiiumaal ei täheldatud aga ainsatki. Eestis kokku oli gripijuhtusid aga 4359.

Ka ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise poolest on Saare maakond alles tabeli lõpus. Vaid Hiiumaal on see näitaja väiksem – 128. Kogu Eestis tõi kuu aga kokku 26 968 registreeritud haigusjuhtu.

Kui tuulerõugetesse haigestus veebruaris 461 inimest, siis Saare maakonnas oli sel põhjusel arsti poole pöördunuid üksnes neli.

Puugihaigusesse nakatunuid lisandus Saare maakonnas ka veebruaris – kaheksal inimesel diagnoositi Lyme´i tõbi ehk puukborrelioos. Eestis kokku registreeriti borrelioosijuhtusid 42, neist 10 Viljandimaal ja sama palju Tallinnas.