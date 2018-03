Balti liiga finaalturniir toob võrkpalli pidupäeva

Täna ja homme Kuressaare spordihoones mängitav võrkpalli Balti liiga nelja parema meeskonna finaalturniir pakub lisaks sportlikule pingele publikule meeldejäävat keskkonda ja tõelist peomeeleolu.





Balti liiga poolfinaalid, pronksi- ja kullamäng mängitakse Kuressaares, sest Saaremaa Võrkpalliklubi lõpetas selle Eesti, Läti ja Leedu klubisid ühendava võistluse põhiturniiri võitjana. Nüüd panustab klubi veel ka hooaja tähtsamate mängude kõrgetasemelisse korraldamisse.

Saaremaa Võrkpalliklubi mänedžer Hannes Sepp ütles, et spordihoone suur saal ja kergejõustikuhall ehitatakse sisuliselt ümber, sest väljaku otsa paigaldatakse lisatribüün 450 kohaga ja maha pannakse spetsiaalne võrkpallipõrand. Lakke on paigaldatud lisavalgustid, mis tekitavad uue valgusvihu, kui meeskond saab väljakul punkti.

Laupäeval teeb kahe mängu vahel muusikat Taniel Vares, avatud on Sportlandi pood, kus müüakse rahvuskoondise nänni, ja näha saab kolme uut Audi mudelit. Janu ja nälja kustutamiseks on kolm kohvikuala ja ühes on võimalus ka mängu otseülekandena näha, kui fänn juhtub kauemaks järjekorda jääma. Võimalik on maitsta ka Pöide käsitööõlut ja lastele on mänguala uute batuutidega.

“Ka sportlik vaatepilt saab olema kindlasti võimas, sest see on hooaja üks tähtsamaid võistlusi, mille jaoks on kõik meeskonnad sättinud oma vormi, et olla just nüüd parim,” märkis Hannes Sepp, lisades, et kindlasti on finaalturniirile jõudnud meeskonnad väga tugevad ja kõik mängud pakuvad tõelisi maiuspalu.

Saaremaa vald toetab finaalturniiri korraldamist 7000 euroga. “Vald aitab sellega, mida saalis muuta ei saa, aga sellisel tasemel võistluse läbiviimiseks on hädavajalik ära teha, ehk siis lisatribüüni ja spetsiaalse valgustuse paigaldamisega,” selgitas Sepp.

Reedel mängitakse kaks poolfinaali. Esimeses kohtumises on vastamisi Saaremaa Võrkpalliklubi ja Rakvere Võrkpalliklubi ning teises Pärnu Võrkpalliklubi ja Läti karikavõitja Jekabpilsi Luši.