SISUTURUNDUS



Kõik, kes teavad seda “Viimse reliikvia” tsitaati, saavad aru, et tegemist ei ole sugugi vanade sõpradega. Arsti juures järjekorras kohtuvad kaks naist, kes erinevad teineteisest nagu öö ja päev.

Millest nad ka ei räägiks, ikka on nad absoluutselt erineval arvamusel ja kumbki püüab oma seisukohta peale suruda. Sellest sünnivadki koomilised situatsioo-nid, mis kohati paisuvad lausa jaburaks. Kumbki naerab teise üle ja publik saab omakorda naerda mõlema üle.

Kunagine estraadikavade buum on nüüdseks vaibunud ja seda žanrit kohtab üsna harva. Aga selle austajatel on kindlasti hea meel näha laval tipptegijaid nagu Anne Paluver ja Pille Pürg, kellele on teksti kirjutanud anekdoodimeister Valdo Jahilo. Muidugi on ta uusi anekdoote sisse põiminud siiagi. Nalja peab saama ja saab ka, selles ei ole mingit kahtlust!

“Kohe näha, et vanad sõbrad!” etendub:

4.04 Kärdla kultuurikeskuses,

5.04 Orissaare kultuurimajas,

6.04 Salme kultuurimajas

7.04 Kuressaare kultuurikeskuses

Algus kell 19.