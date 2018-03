JUHTKIRI: Mesikäpast meediastaar

“Metsas karu pole näha, metsas on tal külm ja paha,” kõlab saarlase Henno Käo loodud lustakate sõnadega laul Mati Nuude ja Apelsini esituses.

See karu, kellest meedias viimaste nädalate jooksul nii mõnigi uudis ilmunud, ei ela aga sugugi loomaaias, vaid Saaremaal Tagavere kandis. Ning on lausa nii suur kuulsus, et “paparatsod” unistavad mesikäpa pildi peale püüdmisest. Fotojahtki päntajala tabamiseks välja kuulutatud.

Mis siis ühes karus nii väga erilist saab olla, et temast nii suur meediastaar saanud on? Ilmselt on põhjus selles, et viimati müttas karuott Saaremaal aastakümneid tagasi. Kui mõmm nüüd end ootamatult inimestele ilmutab, on elevus suur. Veab sel, kel õnnestub mesikäpp pildile püüda. Teised, kel karu ennast näha ei õnnestu, tuleb leppida hiiglase jäetud jälgede imetlemisega. Kui veab.